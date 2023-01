La ruée vers le Nouvel An lunaire commence en Chine après la levée des règles sur les virus

L’assouplissement des restrictions a déclenché une vague de désirs de voyage refoulés, en particulier autour de la période la plus importante de Chine pour les réunions de famille. Appelée en Chine Fête du Printemps, c’est peut-être la seule période de l’année où les travailleurs urbains retournent dans leur ville natale.

BEIJING – La coiffeuse Wang Lidan effectue un voyage émouvant pour le Nouvel An lunaire de Pékin à sa ville natale du nord-est de la Chine – son premier en trois ans après que le gouvernement a levé sa politique stricte «zéro-COVID» qui a gardé des millions de personnes à la maison et a déclenché des protestations.

Le gouvernement chinois s’attend à ce que plus de 2,1 milliards de voyages soient effectués au cours d’une période de voyage de 40 jours autour du jour de l’An, qui tombe dimanche.

En décembre, la Chine a brusquement abandonné les tests quasi quotidiens de coronavirus et la surveillance des résidents par code QR après que la frustration du public se soit transformée en manifestations à Shanghai et dans d’autres villes. Ce mois-ci, il a supprimé la plupart des restrictions restantes, y compris la demande selon laquelle les voyageurs d’outre-mer doivent se mettre en quarantaine longue et coûteuse.