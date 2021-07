La ruée vers la médaille d’or en gymnastique olympique féminine américaine pourrait être testée par COVID

TOKYO – Le plus grand défi de la ruée vers l’or pour Simone Biles et les femmes américaines survient avant même le début de la compétition.

La nouvelle que la remplaçante Kara Eaker a été testée positive pour COVID-19 lundi à la suite d’un camp d’entraînement avec Biles et le reste de l’équipe olympique signifie qu’il y aura un œil nerveux sur les résultats des tests les prochains jours. Biles est la chose la plus importante aux Jeux olympiques de Tokyo, fortement favorisée pour gagner, eh bien, tout, et les femmes américaines devraient se hisser à un troisième titre consécutif par équipe.

Ils doivent cependant être capables de rivaliser.

Si les derniers jours nous ont rappelé quelque chose, c’est que la pandémie de COVID est loin d’être terminée, et être complètement vacciné ne donne pas à quelqu’un un bouclier impénétrable. Eaker a déclaré après les essais olympiques du mois dernier qu’elle était complètement vaccinée, et pourtant la jeune fille de 18 ans est maintenant mise en quarantaine, tout comme sa camarade d’entraînement, Leanne Wong, qui était considérée comme un contact étroit.

USA Gymnastics dit que ses protocoles au camp d’entraînement ont créé une barrière entre les remplaçants et les membres de l’équipe olympique. Les suppléants logés avec des suppléants, s’asseyaient de l’autre côté de la salle pendant les repas et ne s’entraînaient pas sur les mêmes agrès en même temps que les Olympiens.

Les masques devaient être portés en tout temps, sauf lorsque les athlètes mangeaient, s’entraînaient activement ou dans leur chambre individuelle.

Ces protocoles semblaient avoir fonctionné, car Biles et le reste de l’équipe – Sunisa Lee, Jordan Chiles et Grace McCallum, ainsi que les concurrents individuels Jade Carey et MyKayla Skinner – n’étaient pas obligés de s’isoler en tant que contacts étroits. Les six femmes publiaient des photos du village olympique alors que la nouvelle du test positif d’Eaker était annoncée, et l’ont fait à nouveau après leur séance d’entraînement mardi.

La compétition commence dimanche.

« L’ensemble de la délégation continue d’être vigilant et maintiendra des protocoles stricts pendant son séjour à Tokyo », a déclaré lundi USA Gymnastics dans un communiqué.

Mais le délai entre l’exposition et le moment où quelqu’un peut être testé positif signifie qu’il faudra quelques jours avant que Biles et le reste de l’équipe olympique soient complètement à l’abri.

Étant donné à quel point COVID risqué fait tout, vous devez vous demander exactement à quoi pensait USA Gymnastics en faisant s’entraîner les remplaçants aux côtés de l’équipe olympique. Lors des récents Jeux, les suppléants étaient envoyés sur le site d’entraînement du Comité olympique et paralympique américain ou à un autre endroit, et le plus près possible des membres de l’équipe était lorsqu’ils regardaient la compétition depuis les gradins.

Pourtant, USA Gymnastics a décidé que maintenant, lorsque les athlètes peuvent obtenir un contrat à partir des Jeux olympiques, c’était le moment idéal pour traiter toute la délégation comme une grande et heureuse famille. Les suppléants et les membres de l’équipe s’entraînent ensemble, mangent ensemble et séjournent dans le même hôtel – qu’est-ce qui pourrait mal tourner !

Oui, toute l’équipe olympique de gymnastique féminine est entièrement vaccinée et tous les athlètes sont testés quotidiennement. Mais comme le montre le test positif d’Eaker, aucune précaution n’est trop grande à prendre, surtout compte tenu de l’enjeu.

Si Biles défendait son titre olympique – et étant donné qu’elle n’a pas perdu de concours général depuis 2013, c’est un très bon pari – elle sera la première femme à le faire en plus de 50 ans. Biles sera également favorisée pour remporter des médailles d’or individuelles au saut de cheval, aux exercices au sol et à la poutre, ce qui ferait d’elle la première femme américaine à remporter cinq médailles d’or lors d’un seul Jeux.

Lee sera un favori pour remporter l’or aux barres asymétriques, et les Américains sont si profonds qu’ils sont susceptibles de remporter une deuxième médaille au saut, au sol et à la poutre. (Ce serait encore plus, mais la Fédération Internationale de Gymnastique n’autorise que deux gymnastes par pays à participer aux finales individuelles.)

Mais, bien sûr, allez-y et mettez tout cela en danger avec une équipe de voyage plus grande que nécessaire.

Cela ne veut pas dire que l’un des gymnastes agit de manière irresponsable ou ne prend pas les protocoles au sérieux. Mais la menace croissante de la variante Delta, qui est plus contagieuse que les autres souches de COVID-19, signifie que vous pourriez tout faire correctement et toujours être infecté.

Même si vous êtes vacciné.

En tant que l’une des attractions phares de Tokyo, Biles et les femmes américaines étaient prêtes à ce que le monde soit curieux de connaître les moindres détails à leur sujet. Ils ne savaient pas que cela inclurait également les résultats de leurs tests COVID.

