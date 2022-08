La ruée internationale pour aider le Pakistan inondé par des “monsons de mousson”

ISLAMABAD –

L’aide internationale arrivait au Pakistan lundi, alors que l’armée et les volontaires tentaient désespérément d’évacuer des milliers de personnes bloquées par des inondations généralisées provoquées par des “monsons monsons” qui ont fait plus de 1 000 morts cet été.

Des avions-cargos en provenance de Turquie et des Émirats arabes unis ont commencé la ruée internationale pour aider la nation appauvrie, atterrissant dimanche à Islamabad transportant des tentes, de la nourriture et d’autres nécessités quotidiennes. Des camions transportant des tentes, de la nourriture et de l’eau arrangés par le Pakistan ont également été envoyés dans diverses régions du pays par l’Autorité nationale de gestion des catastrophes pour des dizaines de milliers de victimes des inondations.

Ils faisaient partie des nations qui se sont engagées à aider le Pakistan à faire face à la crise après que des responsables ont appelé à l’aide internationale. Les Nations unies lanceront mardi à Islamabad un appel international en faveur des victimes pakistanaises des inondations.

Le Premier ministre Shabaz Sharif a déclaré lundi que les pluies étaient les plus fortes que le Pakistan ait connues depuis trois décennies.

“J’ai vu des inondations partout, partout où je suis allé ces derniers jours et même aujourd’hui”, a déclaré Sharif à Charsadda, l’une des villes dévastées.

Jusqu’à présent, les pluies de mousson exceptionnellement fortes qui ont déclenché des crues soudaines à travers le pays ont touché 33 millions de Pakistanais, endommagé près d’un million de maisons et tué au moins 1 061 personnes.

Les autorités pakistanaises affirment que la dévastation de cette année est pire qu’en 2010, lorsque les inondations ont tué 1 700 personnes. Le général Qamar Javed Bajwa, chef militaire du pays, a déclaré dimanche que son pays pourrait mettre des années à se rétablir. Il a appelé les Pakistanais vivant à l’étranger à faire un don généreux aux victimes des inondations.

Les inondations et les pluies ont dévasté le Pakistan à un moment où le pays est confronté à l’une des pires crises économiques. Le Pakistan affirme qu’il a récemment évité de justesse un défaut de paiement, et plus tard lundi, le conseil d’administration du FMI devait approuver le déblocage tant attendu de 1,7 milliard de dollars américains pour cette nation islamique.

Le Pakistan et le FMI ont initialement signé l’accord de sauvetage en 2019. Mais le déblocage d’une tranche de 1,7 milliard de dollars est suspendu depuis le début de cette année, lorsque le FMI s’est dit préoccupé par le respect par le Pakistan des conditions de l’accord sous le gouvernement de l’ancien Premier ministre Imran Khan.

Khan devait également lancer une campagne de financement lundi soir pour les victimes des inondations.

La semaine dernière, les Nations Unies ont déclaré dans un communiqué qu’elles avaient alloué 3 millions de dollars aux agences d’aide des Nations Unies et à leurs partenaires au Pakistan pour répondre aux inondations et que cet argent sera utilisé pour la santé, la nutrition, la sécurité alimentaire et les services d’eau et d’assainissement au Pakistan. zones touchées par les inondations, en se concentrant sur les plus vulnérables.

Selon des scientifiques et Sherry Rehman, sénatrice pakistanaise et ministre du climat du pays, le Pakistan a subi des pluies plus abondantes cette année, principalement à cause du changement climatique, qui a également provoqué des incendies dans les forêts cette année.

Cependant, les critiques disent que le gouvernement pakistanais n’a guère intérêt à construire de nouveaux barrages et réservoirs d’eau.

La saison de la mousson sans précédent a touché les quatre provinces du pays. Les inondations ont détruit plus de 150 ponts et de nombreuses routes ont été emportées, rendant les opérations de sauvetage difficiles. Les autorités disent qu’elles utilisaient des avions militaires, des hélicoptères, des camions et des bateaux pour évacuer les personnes bloquées et leur apporter une aide indispensable.

Cependant, de nombreux survivants se plaignent d’attendre encore de l’aide ou d’avoir reçu trop peu d’aide du gouvernement après avoir été déplacés à cause des inondations. Certaines personnes disent qu’elles ont des tentes mais pas de nourriture. Des organisations caritatives pakistanaises ont également été actives dans les zones touchées par les inondations, et le gouvernement a déclaré que tout le monde devrait contribuer à aider les victimes des inondations.

Le gouvernement a déployé au moins 6 500 soldats pour aider les autorités civiles dans les opérations de sauvetage et de secours à travers le pays.

Sharif a déclaré que le gouvernement fournirait un logement à tous ceux qui ont perdu leur maison.