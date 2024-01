La ruée diplomatique aux enjeux élevés pour éviter une guerre entre Israël et le Liban

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

BEYROUTH — Alors qu’Israël annonce le retrait de ses forces dans le nord de Gaza, les États-Unis s’efforcent d’éviter une deuxième guerre à grande échelle au Liban, les responsables israéliens avertissant que le temps de la diplomatie est compté. Israël a déclaré à Washington fin décembre que si un accord frontalier à long terme ne pouvait être conclu avec le Liban au cours des prochaines semaines, selon un diplomate occidental et trois responsables libanais, Israël intensifierait sa lutte avec le Hezbollah – un scénario que l’administration Biden et les Européens ont adopté. les pays ont essayé vigoureusement d’éviter.

Les responsables familiers des négociations ont compris qu’Israël considérait la fin janvier comme un objectif pour parvenir à un accord.

Les Israéliens n’ont pas fixé de « date limite » pour intensifier leur campagne militaire contre le Hezbollah, a déclaré un haut responsable américain au Washington Post, mais il a reconnu que la fenêtre de négociation se rétrécissait. Comme d’autres personnes dans cet article, le responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de discussions sensibles et en cours.

En réponse aux questions sur les demandes d’Israël, Lior Haiat, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré : « La position israélienne est que nous préférons une solution diplomatique, et si une solution diplomatique n’est pas possible, nous devrons agir par nous-mêmes. »

Les propos d’Israël sur l’extension de la guerre au Liban inquiètent les États-Unis

Israël a mené deux guerres précédentes avec le Hezbollah – le groupe militant aligné sur l’Iran et parti politique allié au Hamas – et les forces israéliennes échangent des tirs quotidiens avec ses combattants depuis des mois. Le nord d’Israël et le sud du Liban sont devenus des zones militaires, effectivement vidées de leurs civils, et le nombre de morts, principalement parmi les combattants, s’est progressivement alourdi des deux côtés.

L’envoyé de la Maison Blanche, Amos Hochstein, est arrivé à Beyrouth la semaine dernière pour transmettre la proposition israélienne de solution préliminaire au conflit. La proposition, telle que décrite par les responsables libanais et le diplomate occidental, appelle le Hezbollah à retirer ses troupes à quelques kilomètres au nord et à l’armée libanaise d’accroître sa présence dans la zone, créant de facto une zone tampon entre les militants et la frontière israélienne. .

Aucune véritable zone tampon n’a jamais existé au sud du Liban. La tentative la plus proche a eu lieu en 1985, trois ans après l’invasion du Liban par les forces israéliennes, lorsqu’Israël s’est partiellement retiré du sud et a laissé une milice chrétienne alliée contrôler la zone sous son administration.

Après le retrait total d’Israël du pays en 2000, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au sud du Liban, connue sous le nom de FINUL, s’est déployée le long de la Ligne bleue, une démarcation temporaire de la frontière.

C’est depuis lors un point d’éclair, qui a éclaté plus récemment en 2006, lorsqu’Israël et le Hezbollah se sont livrés une guerre sanglante et peu concluante de 34 jours. À Washington, dans les capitales européennes et à Beyrouth, les responsables craignent que l’histoire ne se répète.

Les dirigeants du Hezbollah ne veulent pas d’une guerre totale avec Israël, ont déclaré deux responsables américains, mais ils pourraient être opposés à la conclusion d’un accord frontalier alors que des centaines de Palestiniens sont encore tués chaque jour à Gaza.

Les pourparlers menés par Hochstein offrent au moins la possibilité d’une détente et une feuille de route que les deux parties pourront suivre une fois les combats apaisés à Gaza, ont indiqué les responsables.

Pourtant, Israël n’a donné aucune indication quant à l’imminence d’un cessez-le-feu. Et le temps des négociations avec le Liban semble presser.

Le secrétaire d’État Antony Blinken s’est rendu en Israël la semaine dernière, où il a exhorté les responsables à ne pas intensifier les hostilités dans le nord. « Ce n’est clairement dans l’intérêt de personne – d’ailleurs d’Israël, du Liban, du Hezbollah – de voir cette situation s’aggraver », a déclaré Blinken.

La Maison Blanche a refusé de commenter cette histoire.

Un accord frontalier permettrait, en théorie, à quelque 70 000 Israéliens déplacés de rentrer chez eux dans le nord – une priorité du Premier ministre Benjamin Netanyahu, largement accusé en Israël de n’avoir pas empêché l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre et ne pas faire davantage pour soutenir ceux dont la vie a été bouleversée par le conflit. Des dizaines de milliers de personnes ont également été déplacées au Liban, et les autorités de Beyrouth auront besoin d’un accord qu’elles pourront convaincre une population fatiguée.

Dans une école du sud Liban, une halte humanitaire pour les personnes fuyant le conflit

«Je ne pense pas [the Lebanese government] J’accepterais des demi-solutions », a déclaré l’un des responsables proches des pourparlers. La question du retour des Israéliens est « leur problème », a ajouté le responsable. « Où est le gagnant-gagnant pour [Lebanon]?”

Publiquement, le Hezbollah a semblé rejeter la proposition israélienne. Dans un discours prononcé dimanche, le chef du groupe, Hasan Nasrallah, a réitéré sa position selon laquelle un cessez-le-feu à Gaza est un précurseur de tout pourparler diplomatique ou d’une cessation des combats à la frontière.

Washington a « fait pression sur le Liban, dans l’intérêt d’Israël, pour qu’il arrête et désactive ce front », a déclaré Nasrallah. « Que l’agression contre Gaza cesse, et après cela, nous pourrons discuter des questions qui concernent le Liban. »

Le Hezbollah est le parti politique le plus puissant du Liban – avec ses alliés, il contrôle le plus grand nombre de sièges au Parlement – ​​et ses prouesses militaires sont considérées comme rivalisant avec celles de l’armée libanaise officielle, affaiblie par des années de corruption gouvernementale et de mauvaise gestion économique.

Dans un discours du 5 janvier, Nasrallah a évoqué publiquement, pour la première fois, la possibilité de délimiter ses frontières terrestres avec Israël, ce que Hochstein avait préconisé avant le 7 octobre.

Le Liban et Israël n’ont délimité leurs frontières maritimes que récemment, en 2022, dans le cadre d’un accord négocié par Hochstein après 11 ans de négociations éparses. L’accord a été précipité par la crise économique au Liban, qui a poussé le gouvernement à autoriser les entreprises à exploiter les gisements de gaz de la Méditerranée orientale.

Hochstein et d’autres responsables occidentaux ont poussé le Liban et Israël à mettre en œuvre une résolution des Nations Unies de 2006, connue sous le nom de 1701qui exige que le personnel armé, les biens et les armes n’appartenant pas au gouvernement libanais ou à la FINUL se retirent de la zone s’étendant de la frontière jusqu’au fleuve Litani, à environ 25 milles au nord.

De nombreux combattants du Hezbollah sont originaires du sud et le groupe y a longtemps exercé une influence. Aux termes de la résolution, ses soldats se retireraient au nord du fleuve et « les armes seraient à nouveau rangées », selon un responsable proche du Hezbollah, s’exprimant sous couvert d’anonymat, conformément aux règles fixées par le groupe.

Si elle est appliquée, la résolution 1701 entraînerait des gains territoriaux pour le Liban : la résolution ordonne à Israël de se retirer du zones occupées, comme la partie nord du village de Ghajar. La résolution obligerait également Israël à cesser d’utiliser l’espace aérien libanais pour lancer des attaques en Syrie.

Le Liban peut mener des négociations avec Israël sur la démarcation de la frontière avant un cessez-le-feu à Gaza, selon un responsable au courant des pourparlers, puisque cette condition a été posée par le Hezbollah et non par le gouvernement. Mais un accord acceptable doit être conclu « dans un ensemble », et non au coup par coup, a ajouté le responsable, et devra être approuvé par le Hezbollah.

Tout accord devrait également être signé par le président libanais, une complication supplémentaire dans un pays sans chef d’État depuis octobre 2022 en raison de l’impasse politique.

Les responsables libanais et le Hezbollah estiment que la guerre acharnée menée par Israël à Gaza, combinée à la pression croissante des familles des otages israéliens toujours détenus par le Hamas, forcera le gouvernement à faire des concessions dans le nord. Mais ils interprètent peut-être mal les vents politiques à Jérusalem.

A la frontière libanaise, les Israéliens craignent une nouvelle forme de guerre avec le Hezbollah

Israël a récemment tué le chef du Hamas Saleh Arouri lors d’une frappe de drone dans un bastion du Hezbollah à Beyrouth. Mardi, Israël a frappé le sud du Liban avec le plus grand barrage depuis le début des hostilités.

Il existe un soutien important au sein de l’establishment de la défense israélienne en faveur d’un combat plus important avec le Hezbollah, qui, selon de hauts responsables, pourrait être essentiel pour contenir les ambitions iraniennes dans la région.

«Nous combattons un axe, pas un seul ennemi», a déclaré dimanche le ministre de la Défense Yoav Gallant dans une entrevue au Wall Street Journal.

“Je ne sais pas quand la guerre éclatera dans le nord, mais la probabilité qu’elle se produise dans les mois à venir est plus élevée qu’auparavant”, a déclaré le chef de l’armée israélienne, Herzi Halevi, aux soldats lors d’une visite dans le nord mercredi. “Quand il le faudra, nous avancerons de toutes nos forces.”

Un tel pari serait coûteux pour Israël, mais est également stratégiquement logique, selon Chuck Freilich, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale israélien.

L’armée israélienne est déjà pleinement activée et compte des réservistes qui ont perfectionné leurs compétences au combat à Gaza. La présence d’un groupe de porte-avions américains en mer Rouge pourrait contribuer à dissuader l’Iran de se joindre directement au combat.

« Si vous pensez que la guerre avec le Hezbollah est inévitable, comme beaucoup le pensent en Israël, alors c’est le moment le plus opportun pour la faire », a déclaré Freilich.

L’administration Biden a mis en garde Israël en privé et à plusieurs reprises contre une escalade significative au Liban, a récemment rapporté le Post, et a assuré aux responsables libanais qu’elle s’efforçait de contenir le conflit.

Lorsque le Pentagone a annoncé que l’USS Gerald R. Ford – déployé en Méditerranée orientale pour soutenir Israël après le 7 octobre – rentrerait chez lui début janvier, les autorités de Beyrouth y voyait un signal sincère de désescalade américaine.

« Ils ne veulent pas entraîner le Liban dans une guerre et ne veulent pas que les Israéliens déplacent leur escalade de Gaza vers le Liban », a déclaré un responsable libanais familier avec les discussions en cours avec Washington.

« Ils font pression sur les Israéliens, mais les Israéliens ne réagissent pas vraiment », a-t-il ajouté. La seule solution qui serait acceptée au Liban, a-t-il poursuivi, serait la pleine mise en œuvre de 1701.