UNE étude globale publié en septembre dans la revue médicale britannique The Lancet, a montré qu’à côté de la France et de la Mongolie, les Japonais sont parmi les moins confiants dans la sécurité des vaccins dans le monde, avec moins de 10% des répondants pleinement d’accord avec l’idée que les vaccins sont sûrs.

Ce n’est pas un pays d’anti-vaxxers et de théoriciens du complot, mais un pays où le public est souvent considéré et prudent, notamment à l’égard des drogues étrangères. C’est un rappel des craintes passées de la vaccination remontant à l’occupation américaine après la Seconde Guerre mondiale.

Le défi pour le Japon – comme c’est le cas pour de nombreux autres pays, y compris les États-Unis – est de surmonter le scepticisme et la méfiance alors que l’effort de vaccination atteint la scène mondiale. Ne pas atteindre une masse critique de vaccins pourrait mettre en péril les Jeux Olympiques au Japon, mais retarder le retour du pays à l’économie mondiale et au tourisme international alors que la reprise post-pandémique reprend.

Mais un examen plus attentif des sondages au Japon révèle beaucoup plus de prudence que d’enthousiasme – ce qui se traduit par une couverture vaccinale nettement inférieure pour des maladies telles que le papillomavirus humain ou le VPH, une infection sexuellement transmissible courante.

Mais la confiance du gouvernement japonais a été ébranlée en 1993 lorsque le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole a conduit à la libération. cas de méningite aseptique et une importante facture d’indemnisation au ministère de la Santé.

Japon controversé à gauche un programme national pour administrer le vaccin contre le VPH aux adolescentes en 2013, après que des effets secondaires tels que des douleurs musculaires, des troubles du sommeil et une sensibilité à la lumière et au son ont été signalés.

Alors que la couverture des vaccins infantiles au Japon reste élevée, comme dans tous les pays à revenu élevé, les taux de vaccination contre le VPH ont chuté de plus de 70% à moins de 1%, entraînant déjà plus de 5000 décès évitables dus au cancer du col de l’utérus, une étude publié en avril.

En 2003, cependant, les autorités ont approuvé le léflunomide, un médicament contre la polyarthrite rhumatoïde, sans mener ici une enquête de stade avancé. Au moins 22 personnes ont développé plus tard une pneumonie interstitielle et neuf morts – un problème peu observé en Occident.

« On a découvert plus tard que la dose du médicament utilisé au Japon était légèrement trop élevée pour le peuple japonais », a déclaré Masayuki Miyasaka, professeur émérite d’immunologie à l’Université d’Osaka.

« C’est le dilemme entre la nécessité d’agir le plus rapidement possible et la nécessité de disposer de plus de temps pour convaincre les gens que le vaccin est sûr et efficace », a déclaré Iwata.