La rue principale sud de Princeton commence un essai de stationnement à 30 degrés – Shaw Local

À partir de cette semaine, les conducteurs qui se garent sur la rue principale sud de Princeton commenceront à tester un nouvel angle, les stalles ayant été converties à 30 degrés dans le cadre d’une étude de faisabilité du stationnement.

Les places de stationnement en diagonale de la rue Main devant le palais de justice, le parc des soldats et des marins et jusqu’à la rue Columbus ont été converties d’un angle de 45 degrés à un angle de 30 degrés, a déclaré dimanche le maire Joel Quiram.

“Ce changement, à titre d’essai, offrira plus d’espace dans les voies de circulation, de meilleures vues lors du recul et facilitera la sortie et l’entrée de votre véhicule”, a déclaré Quiram.

Quiram espère que ces changements offriront plus d’espace dans les voies de circulation, de meilleures vues lors du recul et faciliteront la sortie et l’entrée des véhicules.

La ville avait initialement prévu de tester le stationnement parallèle dans la zone dans le cadre de l’essai, mais en raison des commentaires du public et de la diminution du nombre total de places de stationnement afin d’accueillir des véhicules plus gros; la ville a choisi d’essayer l’angle de 30 degrés à la place.

Avec un pivot complet vers le stationnement parallèle, la région aurait pu voir une diminution de 20 places de stationnement ou plus sur la rue Main.

En raison de l’angle moins prononcé des nouvelles places, il y a deux places de stationnement de moins du côté est et deux places de stationnement de moins du côté ouest de Main Street, de Columbus au panneau d’arrêt sur Park Ave, selon Quiram.

Si l’étude s’avère fructueuse, le stationnement pourrait être modifié de façon permanente avant le repavage de la rue l’année prochaine. L’étude est prévue jusqu’à la mi-août.

Quiram a ajouté que tout résident ayant des commentaires peut appeler l’hôtel de ville au 815-875-2631, envoyer un e-mail à la directrice municipale Theresa Whittenauer à [email protected], publier sur la page Facebook du maire ou de la ville ou s’arrêter à l’hôtel de ville pour laisser des commentaires.