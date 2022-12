La rue ferroviaire de Hanoï au Vietnam figure parmi les 10 meilleures attractions touristiques du monde en 2023

Parmi les nombreuses belles gares ferroviaires du monde, la rue ferroviaire de Hanoi au Vietnam est en tête de liste. Bien que l’endroit ne puisse pas être qualifié de gare pour être précis, cette rue du train a acquis une grande renommée pour son itinéraire incroyable. Les trains qui traversent cette région sont flanqués de nombreux marchés de tous côtés. Train Street est devenu l’un des sites touristiques les plus visités de Hanoï, la capitale du Vietnam. Cependant, les routes sont fermées depuis la mi-septembre pour diverses raisons de sécurité.

Selon un site Web nommé Vietnam Online, la rue du train de Hanoi a été créée pendant la domination coloniale française en 1902. Elle est située à l’intersection des rues Tran Phu et Phung Hung et se trouve à seulement 10 minutes à pied du célèbre lac Hoan Kiem.

Ce qui rend Hanoi Train Street si intéressant, c’est le fait que les trains traversent cette rue, laissant une distance de seulement 20 mètres des maisons joliment décorées de chaque côté.

Non seulement les maisons des habitants, mais cette région de Hanoi regorge également de cafés et de restaurants pittoresques, qui servent aux touristes certaines des cuisines les plus délicieuses. Prendre une tasse de café fraîchement moulu dans les cafés temporaires et rustiques est un must à Train Street.

La majorité de la chaussée est occupée par la voie ferrée, ne laissant que quelques trottoirs étroits de chaque côté qui attirent les touristes intrigués pour traîner dans la région et prendre des photos avec les trains qui roulent lentement.

La rue ferroviaire de Hanoi est incluse dans la liste des 10 meilleures attractions touristiques au monde en 2023, selon un rapport de CNN. Malheureusement, le gouvernement vietnamien a mis en place des barricades pour empêcher les touristes d’accéder à l’endroit.

CNN rapporte que des problèmes de sécurité se sont glissés dans la célèbre rue, en particulier pour les touristes qui ont été vus assis près des voies ferrées et absorbés par la prise de photos sur les voies ferrées. Le gouvernement a également annulé les licences des magasins situés le long des voies.

