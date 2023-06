La rue favorise un. Notre point de vue n’est pas si noir et blanc

Les analystes de Wall Street ont continué de favoriser Meta Platforms (META) par rapport à Alphabet (GOOGL), faisant grimper les actions de META de plus de 3% et les actions de GOOGL légèrement plus élevées mardi. Nous comprenons le désir actuel d’appeler quelque chose d’un commerce de paire – vendre Alphabet et acheter Meta Platforms – de la part des analystes qui s’adressent aux clients avec des horizons d’investissement plus courts. Étant donné que nous avons un horizon d’investissement plus long au Club, nous voyons de la place dans notre portefeuille pour les deux actions pour le moment. Un jour après qu’UBS a relevé son objectif de cours sur META, Citi a augmenté mardi son objectif de cours sur l’action à 360 $ par action contre 315 $ et a maintenu sa cote d’achat. Bernstein a rétrogradé lundi soir GOOGL à la performance du marché à partir de la surperformance (pour conserver l’achat) avec un objectif de prix de 125 $. UBS a déclassé l’action lundi matin mais a relevé son PT. Le cas de META sur GOOGL a été exposé dans le rallye axé sur la technologie de cette année. Le propriétaire de Facebook a bondi de près de 140 % en 2023. Le parent de Google n’a augmenté que de près de 35 %. Alors que la plupart des investisseurs auraient été ravis de l’un ou l’autre de ces rendements dans le terrible marché baissier de l’année dernière, les mesures de réduction des coûts et la solide exécution de Meta en 2023 ont été davantage récompensées que les à-coups d’Alphabet. GOOGL YTD mountain Performances Alphabet YTD En commençant par un examen plus approfondi d’Alphabet, les notes de déclassement de Bernstein et d’UBS ont cité des vents contraires à court terme plus que tout ce qui est structurel ou matériel à long terme. Les analystes des deux entreprises ont exprimé leur inquiétude quant à la façon dont la mise en œuvre de l’IA générative pourrait nuire aux revenus publicitaires liés à la recherche et augmenter les dépenses. Chez UBS, les analystes ont déclaré : « Nous constatons que le risque de revenus à moyen terme lié aux nouvelles recherches (SGE) déplace l’inventaire publicitaire avec des réponses gen-AI, ce qui peut prendre du temps à optimiser. » Les analystes de Bernstein ont déclaré : « Après avoir été critiqué pour avoir avancé trop lentement sur l’IA générative, Google a expédié de manière agressive des produits d’IA générative et a commencé à intégrer Bard dans les résultats de recherche Google. Google risque de créer une poche d’air de revenus à court terme en cannibalisant les produits réels immobilier pour leurs résultats gen-IA, ce qui prendra du temps à adopter par les acheteurs d’annonces. » Ils ont également évoqué le risque d’une concurrence accrue, la reprise de parts de marché par Meta, la modification des comportements des consommateurs et certains « risques de monétisation à court terme liés à l’IA, qui contribuent tous à faire pression sur la croissance de la recherche Google ». Cela dit, Bernstein et UBS reconnaissent également que l’IA générative à plus long terme pourrait très bien être un vent favorable pour Alphabet. C’est plus conforme à notre thèse du Club. META YTD mountain Meta Platforms Les performances YTD des Meta Platforms, quant à elles, ont reçu de meilleures critiques. Les analystes de Citi se sont éloignés du récent Festival de la créativité des Lions de Cannes, qualifiant le marché de la publicité en ligne de « stable à s’améliorant ». Ils pensent que Meta est un bénéficiaire clé grâce à l’adoption croissante de la vidéo abrégée Reels. Ils ont également cité de nouveaux produits publicitaires et une plus grande croissance de l’engagement grâce à « une plus grande utilisation de Feed, Stories, Messenger et WhatsApp ». Citi a déclaré que si les téléchargements d’applications Instagram au deuxième trimestre suivent environ 12 % de moins que les téléchargements de TikTok, les utilisateurs actifs mensuels (MAU) d’Instagram sont estimés à 6 % par an, contre une augmentation annuelle de 4 % pour TikTok. En conséquence, les MAU globaux devraient être environ 20 % plus élevés sur Instagram par rapport à TikTok. Instagram semble également combler l’écart en termes de temps passé sur les applications – environ 31 heures par semaine pour TikTok et environ 22 heures par semaine pour Instagram. Soit dit en passant, en ce qui concerne l’engagement, nous avons appris mardi que WhatsApp Business compte désormais plus de 200 millions de MAU, contre 50 millions en 2020. Les analystes d’UBS ont concentré leur objectif d’augmentation de prix sur l’opportunité d’IA générative de Meta, qualifiant les chatbots de top, près de -term cas d’utilisation pour « diffuser un signal d’annonce et de demande ». L’introduction de l’IA générative, qui pourrait améliorer les expériences d’achat déjà en cours sur Instagram et WhatsApp, témoigne également de l’inquiétude suscitée par la concurrence croissante pour la recherche Google. C’est parce qu’ils peuvent être considérés comme des assistants plus spécialisés de type ChatGPT. À ce stade, les analystes ont déclaré : « Le chatbot Snap’s My AI connaît une activité commerciale considérable qui [they] voir comme un aperçu de Meta. « Les utilisateurs utilisent le bot Snap pour poser des questions sur tout, des recommandations de voyage aux soins de la peau, en passant par les cosmétiques et les vêtements / vêtements. Résultat final Meta et Alphabet sont susceptibles de bénéficier de l’IA générative à long terme – même si Meta a des avantages plus clairs à court terme. Cependant, aucune des deux actions n’a une valorisation très exigeante avec GOOGL se négociant à 18,4 fois les estimations des bénéfices de l’exercice 2024 et 16,4 fois les estimations des flux de trésorerie disponibles ; et META se négociant à 19,2 fois les estimations des bénéfices 2024 et 25,9 fois les estimations des flux de trésorerie disponibles. Nous tenons également à souligner que les notes de Wall Street en général – et en particulier celles d’Alphabet – se concentrent sur une dynamique à plus court terme. En d’autres termes, des investisseurs plus actifs avec une vision à court terme que de nombreux investisseurs domestiques Par conséquent, si vous êtes un investisseur à plus long terme, il peut être utile de consulter les notes afin de rester informé ou de prendre des décisions ici et là sur le moment d’acheter ou de réserver des bénéfices autour des bords d’un noyau. position, dont nous débattons actuellement en interne. Cependant, la recherche de Wall Street doit être considérée dans le contexte des clients qu’elle sert, qui sont des gestionnaires de fonds professionnels. Donc, vous devez vous demander, compte tenu de la valorisation d’Alphabet et des opportunités à plus long terme, est-il logique pour la plupart des investisseurs à long terme d’essayer de sortir de l’action à 118 $ par action afin d’essayer de revenir à 110 $ ? La réponse est généralement non. Le commerce d’une action nécessite que vous soyez correct encore et encore – la vendre au bon moment et la racheter au bon moment. Pour l’instant, notre préférence pour GOOGL, compte tenu de sa valorisation actuelle et de notre vision haussière à plus long terme, est de laisser la position telle quelle pour le moment. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long GOOGL, META. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Google et la société mère de Facebook, Meta, font partie des entreprises qui ont licencié des travailleurs ces derniers mois. Beata Zawrzel | Nurphoto | Getty Images