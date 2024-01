la rue comme miroir : Belsunce

Dans son livre “Belsunce”photographe marseillais David Deloustal examine sa ville à travers un long voyage à travers le quartier central de Belsunce. Loin des clichés habituels.

Cependant, comme le souligne Gustavo Minas, préfaceur du livre et figure bien connue de la photographie de rue contemporaine, l’œuvre explore moins une réalité objective qu’une succession de paysages intimes. “C’est de la photographie de rue, oui, mais de la photographie de rue comme un miroir brisé.”

« Belsunce, écrit Gustavo Minas, est un quartier du centre de Marseille, mais quelle est l’importance de cette information quand on regarde le travail obsessionnel développé par David Deloustal tout au long de l’année 2023 dans cette partie de la ville ? Deloustal me raconte avec des mots la pauvreté et la précarité de ce quartier de la plus vieille ville de France, mais honnêtement, ce qui me frappe dans ses images, ce sont ses mondes intérieurs plutôt que toute réalité objective.

David utilise la rue comme un miroir brisé. Leurs personnages, visions floues, horizons tordus et textures sales nous offrent une plongée dans leur monde imaginaire et en nous-mêmes, et nous font nous demander : dans quelle mesure cette anxiété capturée est-elle le résultat de l’environnement dans lequel ces personnages s’insèrent ? Ou bien cette angoisse ne se retrouve-t-elle que chez l’auteur ou chez le lecteur qui peut s’identifier à l’œuvre ?

Quelle que soit la réponse, difficile de ne pas se laisser emporter par cette invitation à une balade vertigineuse. Même lors du tournage de jour, l’ambiance des images de David suggère l’intrigue d’un film noir moderne. Ici, cette atmosphère sinistre se retrouve non seulement chez les personnages symboliques du genre, comme le détective et la femme fatale, mais aussi chez les enfants et même les animaux de compagnie, qui semblent absorber et refléter ces lumières sombres.

Malgré cette « réalité » peu engageante, nous sommes attirés par la flânerie de Belsunce par l’énergie et le dynamisme de ces images, et surtout par les regards des personnages, qui nous disent souvent ce qu’il faut chercher. La force de ces regards nous fait plus sentir comme un promeneur dans ces rues que comme un spectateur d’un livre photo.

Cette série vise avant tout à dépasser les attentes. Premièrement, l’œuvre brise l’attente commune d’un certain glamour associé à la région méditerranéenne de la France. Dans le même temps, la série de Deloustal rejette également toute attente de rédemption, ce qui signifie que sa conclusion est aussi sombre et désespérée qu’elle se déroule.

David Deloustal est un photographe basé à Marseille et auteur de deux livres : « Belsunce », auto-édité, et « Cars », qui sortira au printemps prochain.

Autodidacte, il débute la photographie en 2021. Il photographie en noir et blanc. Notamment influencé par Robert Franck, Anders Petersen, Krass Clement, Trent Parke, Michael Ackerman, Paulo Nozolino.

Son travail peut être suivi sur Flickr et Instagram (@david_deloustal).

Son prochain livre est actuellement en cours de conception. Cela s’appellera « Foules ».

David Deloustal : Belsunce

65 photos / 70 pp / 70 €

Pour passer une commande, veuillez contacter [email protected]