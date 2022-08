La rue au Canada en tête des « plus cool du monde » en 2022

En matière de mode, le style de rue a autant de cachet que le style de piste – en fait, il existe des dizaines de blogs et de comptes Instagram dédiés à la chronique des meilleurs looks streetwear.

C’est parce que le chic urbain a toujours commencé dans la rue, où les gens de toutes sortes de classes et d’horizons peuvent se mêler sur le chemin du travail, de l’école, de la maison et des lieux de divertissement.

Cette année, Time Out – la marque médiatique et hôtelière qui publie des guides locaux sur certaines des villes les plus intéressantes du monde – a publié son deuxième tour d’horizon annuel des rues les plus cool du monde.

Plus qu’un quartier, une seule rue peut définir la culture d’une ville.

“Dans la majeure partie du monde, la vie pré-pandémique est revenue en force. Les gens font des projets avec enthousiasme et sortent dans leurs propres villes et font à nouveau des escapades en ville”, a déclaré James Manning, rédacteur en chef de Time Out, dans un communiqué. “Notre liste des rues les plus cool du monde comprend les principales artères que les habitants informés, y compris nos rédacteurs et contributeurs experts, recommandent de parcourir dès maintenant.””

La liste de cette année compte 33 rues, soit trois de plus que le tour d’horizon inaugural de 2021. Elle comprend également plusieurs nouvelles villes, dont Taipei, Mumbai, Athènes et Accra.

AMÉRIQUE DU NORD

La vedette de cette année est la rue Wellington, dans le quartier de Verdun à Montréal.

La rédactrice en chef de Time Out Canada, Laura Osborne, dit que la rue a “des bars à cocktails tueurs, des brunchs stellaires, certains des meilleurs sandwichs de la ville et même une plage de sable urbaine”, et qu’elle deviendra piétonne en 2023, ce qui ajoutera sans aucun doute plus de fraîcheur points.

« Nous savons que cette rue principale, aussi connue sous le nom de Promenade Wellington, se réinvente de façon originale et créative depuis plusieurs années maintenant, et c’est vraiment excitant de voir à quel point Verdun continue de briller », Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal , a déclaré à CNN Travel.

Bien que les États-Unis ne soient pas arrivés en première place, l’Amérique peut être assurée de savoir qu’elle détient le plus grand nombre de rues sur la liste – Calle Ocho à Miami, MacDougal Street à New York (qui abrite le bar à cocktails préféré Dante) et Wentworth à Chicago. Avenue fait tous la coupe.

Le représentant du Mexique sur la liste est Avenida Ámsterdam dans le quartier branché de Condesa à Mexico.

ASIE ET ​​PACIFIQUE

Cinq des 10 premières rues se trouvent dans cette région.

Melbourne, en Australie, est en tête de la liste 2021 avec Smith Street mais est tombée en deuxième position cette année. La rue Gertrude de la ville figurait sur la liste, Eliza Campbell de Time Out Australia la décrivant comme “belle, sans prétention et dépourvue de la vie nocturne effrénée de ses frères et sœurs relativement tapageurs”.

Tai Ping Shan, un quartier dans un quartier de l’île principale de Hong Kong, arrive en septième position.

La productrice numérique de CNN, Rhea Mogul, qui vit dans la rue, rapporte que les meilleurs aspects de la vie là-bas sont les cafés acceptant les chiens et le “grand mélange d’ancien et de nouveau”. Tai Ping signifie « paix et stabilité » en cantonais, tandis que Shan signifie « colline ».

Un grand début pour 2022 est la rue Yongkang de Taipei, qui abrite les fabricants de bière artisanale bien-aimés Zhang Men Brewing.

“Nous avons intégré diverses ressources pour promouvoir ce quartier auprès des touristes internationaux, et nous sommes très heureux qu’il soit répertorié”, a déclaré à CNN Huang Shih-fang, directeur de la division des affaires internationales de l’office du tourisme de Taïwan. “Nous espérons ramener les touristes dans la région une fois la frontière ouverte.”

L’EUROPE 

Time Out, dont le siège est à Londres, semblait proche de chez lui pour certains de ses choix cette année. L’artère la plus cool de la capitale britannique en 2022 est Deptford High Street, un mélange d’étals de rue, de marchés, de boutiques, de bars et plus encore, qui, selon Chris Waywell, rédacteur en chef de Time Out, n’est pas seulement la rue la plus cool de Londres, mais sa “plus vivante”.

Plus au nord, la Great Western Road de Glasgow est l’entrée la plus élevée du Royaume-Uni, au numéro trois.

Et la métropole danoise de Copenhague – que CNN Travel a couronnée “la nouvelle capitale européenne du cool” l’année dernière – atterrit à la cinquième place. La rue de Værnedamsvej a été surnommée un “mini Paris” par les éditeurs de Time Out, en raison des boutiques de vin et de fromage et de nombreuses fleurs fraîches. Cela doit faire mal à Paris, qui ne figurait pas sur la liste.

Les autres rues européennes qui se font remarquer sur la liste 2022 sont Kolokotroni à Athènes, Calle Echegaray à Madrid et Capel Street à Dublin.

À propos du dernier de ces trois, l’écrivain de voyage basé à Dublin, Nicola Brady, dit que Capel – qui rime avec “érable” – “ressemble à une bonne tranche du vieux Dublin”.

Elle ajoute que la rue, qui est devenue piétonne plus tôt cette année, a “de petites quincailleries et des pubs qui existent depuis des décennies aux côtés de grands restaurants coréens et vietnamiens qui sont plus récents sur la scène”.

LA LISTE COMPLÈTE