Une émission de la BBC Three intitulée Will My Puppies Make Me Rich a été critiquée pour avoir glorifié l’élevage de chiots et fait la promotion de la cruauté envers les animaux.

L’émission se concentre sur la montée en puissance de l’élevage de chiots en tant qu’entreprise parmi les « 20 ans et plus avertis des médias sociaux ambitieux » qui cherchent à gagner de l’argent en vendant des « chiens de créateurs ».

Cependant, un certain nombre de défenseurs des droits des animaux, y compris la RSPCA, ont appelé le programme visant à encadrer l’élevage de chiots comme une entreprise commerciale « ambitieuse » pour les jeunes du « nord » à entreprendre en réponse aux pertes d’emplois liées à la covid-19.

Le contrôleur de la BBC3, Fiona Campbell, qui a commandé le programme à la société de production Nine Lives, basée à Salford, a déclaré: [the show] parce que nous aimons les idées qui sont ambitieuses et que l’angle commercial intégré à cela nous semble vraiment opportun et ambitieux.

L’émission BBC Three indique que le prix moyen des chiots a doublé au cours des six derniers mois à cause de Covid-19. Sur la photo: Stock photo d’un chiot Staffordshire Bull Terrier

La RSPCA a déclaré qu’elle s’était associée à un certain nombre de groupes de protection des animaux pour écrire à la BBC pour exiger que l’émission soit abandonnée.

Un porte-parole de la RSPCA a déclaré au Mirror: « Nous sommes conscients de ce programme et nous craignons qu’il soit extrêmement irresponsable d’encourager et de glorifier l’élevage en tant que programme de « devenir riche rapidement » qui, à son tour, pourrait entraîner de graves problèmes de bien-être des chiens et de l’énergie. le commerce illégal des chiots.

«Avec un certain nombre d’autres organisations de bien-être animal et vétérinaires qui ont partagé nos préoccupations, nous avons écrit une lettre conjointe aux créateurs du programme et à BBC Three, les exhortant à repenser.

Le fondateur de Lucy Law, Marc Abraham, a répondu à la commission de l’émission de la BBC en écrivant dans une déclaration: « Je me joins à mes collègues militants pour le bien-être des animaux et amoureux des chiens à travers le Royaume-Uni en étant profondément préoccupé par le fait que ce programme n’est pas seulement mal conçu et exploite les animaux. , mais potentiellement dangereux aussi.

L’émission est produite par les documentaristes Sophia Slater et Helena Rochester (photo)

«Toute émission suivant des individus élevant des chiens avec peu ou pas de connaissances et d’expérience, dans leur seule intention de faire un profit, implique qu’il s’agit d’une entreprise rentable, même ambitieuse, à envisager; un message extrêmement irresponsable à envoyer aux téléspectateurs par une organisation financée par l’État, voire par n’importe quelle organisation.

Il a poursuivi: « C’est extrêmement décevant, en particulier lorsque la pandémie a vu un pic dans les pratiques d’élevage de chiens irresponsables ici et à l’étranger, que BBC THREE commande un documentaire qui promeut et suit efficacement une expérience d’entreprise d’élevage de chiens, posant un risque non seulement pour le bien-être des chiens, des chiots et des personnes directement impliquées, mais potentiellement de fabrication de cruauté, qui ne peut avoir qu’un effet néfaste sur la vie de milliers d’autres chiens et humains.

« J’espère sincèrement que BBC THREE repense cette terrible idée qui ne fait qu’aider à normaliser et à encourager l’élevage de chiens pour de l’argent. »

L’acteur de Downtown Abbey, Peter Egan, a tweeté en déclarant qu’il était « vraiment choqué » par l’idée du programme

L’acteur de Downtown Abbey, Peter Egan, a tweeté: « C’est peut-être la pire idée que j’ai jamais entendue. @bbcthree n’a clairement aucune idée de la programmation créative s’il s’agit d’un exemple de leur travail. Je suis vraiment choqué par cela.

Les informations sur le site Web de la BBC sur les émissions indiquent: « Le prix moyen des chiots ayant doublé au cours des six derniers mois à cause de Covid-19, ce film opportun se penchera sur certains des 20 ans qui cherchent à lancer de nouvelles entreprises d’élevage de chiens de créateurs »

L’émission présente les pièges de l’élevage de chiens, comme le poursuit le site Web de la BBC: « Le film suivra les jeunes éleveurs alors qu’ils tentent de créer leurs entreprises et de les rendre réputés.

« Mais, avec des chiots pour la vie et pas seulement le verrouillage, et une augmentation du nombre de « mauvais éleveurs » cherchant à gagner rapidement de l’argent, il explorera et discutera également de ce qui constitue une bonne et une mauvaise pratique dans le monde de l’élevage canin. »

L’émission est produite par les documentaristes Sophia Slater et Helena Rochester.

La BBC a été contactée pour commentaires.