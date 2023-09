Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

La RSPB s’est excusée d’avoir qualifié Rishi Sunak, Michael Gove et d’autres ministres conservateurs de « menteurs » au sujet des projets visant à supprimer les restrictions sur la pollution de l’eau dans la construction de logements.

L’association caritative de conservation s’est excusée d’avoir attaqué personnellement les hauts responsables politiques à propos de la dernière mesure réglementaire post-Brexit – après avoir publié ces affirmations sur X, officiellement connu sur Twitter.

L’organisation avait écrit que les ministres « avaient dit que vous n’affaibliriez pas les protections environnementales », avant d’ajouter : « Et pourtant, c’est exactement ce que vous faites. Vous mentez, et vous mentez, et vous mentez encore.

La RSPB a d’abord déclaré qu’elle s’en tenait aux commentaires – avant de s’excuser plus tard et de déclarer que le message était tombé « en dessous des normes que nous nous étions fixées ».

L’association caritative a déclaré que la « frustration » envers les ministres pour « avoir renoncé à ses promesses environnementales… nous a amenés à attaquer les gens et non la politique ».

Un porte-parole : « Nous continuerons à faire campagne vigoureusement en faveur de la nature, mais nous le ferons toujours de manière polie et réfléchie. »

Les défenseurs de l’environnement s’en sont pris au gouvernement Sunak après qu’il a confirmé que les restrictions imposées par l’UE, qui obligent les constructeurs d’habitations à atténuer l’impact des nouveaux développements sur les rivières, seront supprimées.

M. Gove, le secrétaire à la mise à niveau, a défendu les projets visant à supprimer les protections environnementales « maladroites » de l’ère européenne sur la neutralité des nutriments – le saluant comme un avantage du Brexit pour stimuler le logement.

Ben Caldecott, l’un des administrateurs de la RSPB, avait critiqué la réaction du groupe. « Nous pouvons être fortement en désaccord et faire valoir notre point de vue sans traiter les gens de « MENTEURS ! » », a-t-il posté sur X, affirmant qu’il avait soulevé la question avec le directeur général de l’association.

La directrice générale de la RSPB, Beccy Speight, a déclaré jeudi qu’elle n’approuvait pas une publication sur les réseaux sociaux qualifiant les ministres du gouvernement de « menteurs ».

Elle a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : « La raison qui nous a rendus si frustrés… c’est que cela va complètement à l’encontre des engagements que le gouvernement a pris à plusieurs reprises dans le passé, à savoir ne pas affaiblir la protection de l’environnement – ​​plus récemment lorsque le projet de loi européen retenu était en cours d’examen au été. »

« Donc, cela contrevient complètement à ces engagements et c’est ce qui nous a conduit à être si frustrés et si en colère face à l’amendement proposé », a déclaré Mme Speight.

Elle a ajouté : « Ainsi, le cadrage de ce tweet, dans lequel nous avons interpellé des personnes individuelles, nous a semblé incorrect et inapproprié, et nous nous en excusons. »

Les Wildlife Trusts ont déclaré que les ministres avaient rompu leurs promesses de « ne pas réduire les protections ou les normes environnementales ».

Feargal Sharkey, militant pour des rivières propres, a décrit l’abandon par le gouvernement des règles sur la pollution comme « un désastre complet » et que « l’environnement est désormais livré à lui-même ».