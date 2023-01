La Royal Navy sauve un équipage du naufrage d’un remorqueur dans les Caraïbes

L’équipage d’un navire de guerre de la Royal Navy a secouru cinq personnes après que leur remorqueur de haute mer a coulé dans une mer agitée dans les Caraïbes.

Le HMS Medway – le navire permanent de la Royal Navy dans la région – a sauvé les membres d’équipage qui s’étaient réfugiés sur une grande barge de sable que leur remorqueur remorquait lorsqu’elle a commencé à inonder.

Le navire de guerre a répondu au message SOS du remorqueur, qui a été envoyé vendredi vers 17 heures, heure du Royaume-Uni, à 20 miles à l’ouest de l’île de Sint Maarten, près du territoire britannique d’outre-mer d’Anguilla.

Medway a lancé son bateau de mer, qui, selon un porte-parole de la marine, a été mis aux limites de sa capacité avec des vents de 30 nœuds (35 mph) et des vagues de 1,5 mètre (5 pieds).

Sarah Griffiths, maître d’équipage de Medway, a déclaré: “Alors que nous étions prudents alors que nous approchions de la barge et du remorqueur, nous avons pu rassurer l’équipage et les transférer hors de la barge en toute sécurité.

“Ils étaient extrêmement reconnaissants.”

Les cinq membres d’équipage ont été décrits comme indemnes mais secoués et ont été transférés sur un bateau de recherche et de sauvetage, qui les a emmenés à terre à Anguilla.

Le Lt Cmdr Carla Higgins, officier exécutif de Medway, a déclaré: «L’ensemble de la compagnie du navire est passé à l’action dès que nous avons pris la décision de réagir.

“La rapidité d’esprit et les actions de l’équipe ont été fantastiques et nous étions reconnaissants de mener des opérations de sécurité maritime de routine dans la région pour devenir le commandant sur place travaillant avec les autorités locales et aider l’équipage à se mettre en sécurité.”