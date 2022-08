La Royal Navy s’apprête à confier la responsabilité des traversées de bateaux de migrants dans la Manche au ministère de l’Intérieur

La Royal Navy devrait confier la responsabilité des traversées de petits bateaux dans la Manche au ministère de l’Intérieur en janvier.

Priti Patel a insisté sur le fait que la décision sans précédent de donner à l’armée la “primauté” sur la réponse opérationnelle en avril aurait un effet dissuasif, mais les chiffres ont atteint de nouveaux records.

Plus de 20 000 migrants, principalement des demandeurs d’asile, ont fait le voyage jusqu’à présent cette année – contre 11 300 au même moment en 2021.

Au moins 14 700 personnes sont arrivées sur de petits bateaux depuis que Boris Johnson a annoncé que la Marine « prendrait le relais du commandement opérationnel de la Force frontalière dans la Manche, prenant la primauté pour notre réponse opérationnelle en mer ».

Le même jour, le 14 avril, la ministre de l’Intérieur a annoncé l’accord d’envoi de demandeurs d’asile au Rwanda, qui, selon elle, serait dissuasif.

L’indépendant comprend que les navires militaires pourraient encore jouer un rôle dans la réponse aux traversées de la Manche après un examen en janvier, mais que la Royal Navy est susceptible de transférer la primauté des opérations au ministère de l’Intérieur.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré: «Comme prévu, le soutien de la défense au ministère de l’Intérieur se poursuivra jusqu’en janvier 2023, date à laquelle les dispositions opérationnelles et plus larges seront revues.

“Nous travaillons dans l’ensemble du gouvernement pour garantir que les conditions sont réunies pour que la défense remette la tâche au ministère de l’Intérieur après l’examen, cela comprend le soutien à la formation et au développement des capacités.”

La marine a initialement reçu un financement de 50 millions de livres sterling pour l’opération, baptisée Isotrope, mais des coûts supplémentaires importants auraient été accumulés.

En plus des patrouilles maritimes, la marine a construit des structures temporaires et organisé des approvisionnements en matériel médical, nourriture et vêtements pour les migrants récupérés en mer.

Le ministère de la Défense a refusé de poursuivre la politique de refoulement des bateaux de migrants de Mme Patel, qui a été abandonnée par le ministère de l’Intérieur à la suite d’une contestation judiciaire.

Yvette Cooper, la secrétaire à l’intérieur de l’ombre, a déclaré: “Encore une autre politique conservatrice sur les traversées de la Manche s’est complètement effondrée alors que le nombre de vies mises en danger dans des traversées dangereuses continue d’augmenter.

«Les ministres conservateurs ont à plusieurs reprises chassé les gros titres plutôt que de faire le travail acharné pour s’attaquer au problème.

Le ministre des Forces armées James Heappey admet que les navires de la marine ne peuvent pas être utilisés pour arrêter les réfugiés de la Manche

“La marine a été entraînée là-dedans parce que les ministres du ministère de l’intérieur échouaient déjà et cela s’ajoute à des rapports accablants sur les défaillances de la gestion du ministère de l’intérieur de la force frontalière, ainsi que des centaines de millions de livres gaspillées sur le projet irréalisable du Rwanda.”

L’organisation caritative Freedom from Torture a déclaré que le gouvernement devait s’attaquer aux traversées de la Manche en établissant des itinéraires alternatifs sûrs et légaux, plutôt que de poursuivre une « démagogie militaire inutile ».

La conseillère politique Matilda Bryce a ajouté: “La décision de ce gouvernement de faire appel à la marine n’a jamais été qu’une tentative cynique de paraître dur avec les réfugiés tout en évitant de prendre les mesures réelles nécessaires pour réduire les passages dangereux”.

Dans une déclaration au Parlement en avril, le ministre des Forces armées James Heappey a déclaré que la Marine visait à “aider les forces frontalières à optimiser les processus, les actifs et l’expertise existants pour ramener le nombre de petits bateaux sous des niveaux gérables, permettant au public de continuer à avoir confiance dans la réponse de ce gouvernement”.

La marine considérait que son objectif principal était de sécuriser la frontière et de s’assurer qu’aucun bateau n’atteignait la terre sans être détecté, mais les responsables du ministère de l’Intérieur ont affirmé à plusieurs reprises que l’opération aurait un effet «dissuasif» contre les traversées de la Manche.

Témoignant devant la commission des affaires intérieures en février, Mme Patel a déclaré que le gouvernement “essayait de protéger nos frontières et d’avoir une dissuasion en mer”.

Le secrétaire permanent du ministère de l’Intérieur, Matthew Rycroft, a ajouté : « L’intention primordiale de la stratégie du gouvernement est la dissuasion. Nous voulons dissuader les gens de faire ce qui est un voyage dangereux, afin de sauver des vies. »

Un rapport du Comité de la défense en mars s’est demandé “si l’escorte de ceux qui traversent la Manche jusqu’au rivage britannique aura vraiment un effet dissuasif” et a averti qu’il n’y avait pas de mesure claire pour le “succès opérationnel”.

“Nous sommes sérieusement préoccupés par l’absence d’un point final clair pour cette opération”, a-t-il ajouté.

« La Marine n’est pas en mesure d’assumer la primauté du rôle maritime en Manche sans que cela ait un impact sur d’autres chantiers. Ceci est d’autant plus important compte tenu des tâches supplémentaires entreprises par la Marine résultant de l’augmentation de la tension internationale en raison de la crise en Ukraine.