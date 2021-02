Une enquête a été lancée par la Royal Navy après qu’une deuxième marinière a été surprise en train de filmer des vidéos explicites en ligne.

Des patrons furieux sont à la recherche de la femme inconnue après avoir partagé les vidéos « porn to order » avec ses téléspectateurs sur le site Web pour adultes Only Fans.

Cela vient après que le lieutenant de la Royal Navy Claire Jenkins, 29 ans, qui utilise le nom de Cally Taylor, a été surpris en train de faire plusieurs films classés X à l’intérieur du QG du sous-marin nucléaire Faslane, HMNB Clyde, près de Glasgow.

Les dernières images de la deuxième marinière, qui s’appelle Izzy Bell, ont depuis rassemblé plus de 10000 likes sur le site pour adultes.

Sur le site Web, la marinière, qui a continué à publier des selfies d’elle-même malgré l’enquête en cours, déclare qu’elle a 21 ans et se décrit comme une « princesse soumise » de 5 pieds.

Une source a déclaré au Sun: « Les patrons veulent désespérément savoir qui c’est, mais elle continue malgré tout.

« Nous sommes tous grillés et avertis du contenu explicite sur nos téléphones. »

Lundi, il a été révélé que Claire Jenkins, 29 ans, avait tourné plusieurs films à l’intérieur du QG du sous-marin nucléaire de Faslane, HMNB Clyde, avec son petit ami matelot de premier plan Liam Doddington – qui était également basé au HMNB Clyde.

L’officier de guerre, le Lt Jenkins, a commandé une équipe de marins sur le HMS Artful et était responsable de l’enveloppe extérieure de haute technologie du navire de 1 milliard de livres sterling de tuiles insonorisantes.

Ces tuiles permettent au navire de glisser à travers l’océan traquant les sous-marins russes

Elle était également responsable des missiles de croisière Tomahawk, embarquant des forces spéciales en mer et des insertions secrètes.

Une source de la marine a déclaré au Sun: « Les commandants ne peuvent pas le croire. Il pourrait y avoir toutes sortes de risques de sécurité impliqués.

On pense que le Lt Jenkins a autorisé un processus de vérification rigoureux pour obtenir son rôle, y compris une grillade sur sa vie sexuelle.

Cependant, elle a secrètement invité Cally Tayloy à la payer pour qu’elle joue ses actes sexuels.

Dans son profil sur Only Fans, elle a écrit: « J’ai 29 ans et je travaille de 9 à 5 ans, j’aime être méchante et rester colorée.

«Mon côté méchant peut parfois me causer des ennuis, mais ce sentiment d’excitation que nous pouvons ressentir en faisant cela me rend tellement excitant et dérangé.

On pense qu’elle a avoué ses discrétions aux hauts gradés lorsqu’elle a été contestée la semaine dernière.

Cependant, elle a continué à publier plus de contenu au cours du week-end.

Un porte-parole de la Royal Navy a déclaré: « Une enquête est en cours et il serait inapproprié de commenter davantage. »