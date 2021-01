La Royal Navy a envoyé quatre navires de guerre dans la Manche pour avertir les chalutiers français de rester à l’écart des poissons britanniques au moment de l’entrée en vigueur de l’accord sur le Brexit.

Quelques heures avant l’entrée en vigueur de l’accord le jour du Nouvel An, les bateaux, armés de canons et de mitrailleuses, ont quitté Portsmouth pour mettre un terme à toute pêche illégale dans les zones de pêche britanniques.

Le navire de 100 millions de livres sterling HMS Trent a dirigé la mission, flanqué du HMS Tamar, du HMS Tyne et du HMS Mersey – qui ont tous été affectés à la protection des nouveaux droits de pêche convenus dans l’accord commercial.

Quatre navires de la marine, dont le HMS Tamar (photographié quittant Portsmouth le soir du Nouvel An), ont été envoyés dans la Manche pour mettre fin à la pêche illégale sur les zones de pêche britanniques quelques heures avant l’entrée en vigueur des termes du nouvel accord commercial sur le Brexit

Les bateaux de France et de l’UE peuvent toujours pêcher dans les eaux britanniques, mais au cours des cinq prochaines années et demie, un quart de leur quota sera remis au Royaume-Uni. Sur la photo: le HMS Tamar quittant Portsmouth le soir du Nouvel An