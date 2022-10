La Royal Navy enverra un navire de guerre pour aider à protéger l’approvisionnement en gaz après l’attaque des pipelines Nord Stream “ordonnée par Poutine”

LA Royal Navy a envoyé un navire de guerre pour aider à protéger l’approvisionnement en gaz après une attaque russe présumée contre un pipeline.

Cette décision intervient après une série d’explosions sur les pipelines Nord Stream qui auraient été commandées par Vladimir Poutine.

Un navire de guerre de la Royal Navy, supposé être le HMS Somerset, se dirige vers la mer du Nord Crédit : AFP ou concédants de licence

Les pipelines jumeaux de 800 milles Nord Stream 1 et Nord Stream 2 peuvent transporter 110 milliards de mètres cubes de gaz par an de la Russie à travers la Baltique vers l’Europe occidentale.

Les prix avaient déjà grimpé jusqu’à 12% à la suite du sabotage apparent, accentuant les craintes que le continent soit confronté à un hiver froid et maussade.

Une frégate de la Royal Navy, apparemment le HMS Somerset, a été envoyée pour travailler aux côtés de la marine norvégienne pour protéger les conduites de gaz passant sous la mer du Nord, a déclaré le ministère de la Défense.

Cela survient après que le secrétaire à la Défense Ben Wallace a rejoint lundi une réunion de crise des pays d’Europe du Nord pour discuter de la coordination des réponses de sécurité, y compris une présence maritime accrue.

“Le groupe a condamné les attaques flagrantes contre les infrastructures civiles”, a déclaré le ministère de la Défense sur Twitter.

“Une frégate de la Royal Navy est en mer du Nord, travaillant avec la marine norvégienne pour rassurer ceux qui travaillent à proximité des gazoducs.”

Le Premier ministre Liz Truss a déclaré que la série d’explosions qui a causé des dommages importants aux pipelines était “clairement un acte de sabotage”.

Avant sa rencontre avec ses homologues du corps expéditionnaire conjoint, M. Wallace a averti que la Russie ne “cache” pas sa capacité à cibler les infrastructures sous-marines.

S’exprimant lors de la conférence du Parti conservateur, le secrétaire à la Défense a déclaré que “les États nordiques et nous-mêmes sommes profondément vulnérables aux personnes qui font des choses sur nos câbles et nos pipelines”.

Les dommages “mystérieux” infligés aux pipelines Nord Stream devraient rappeler à quel point l’économie et les infrastructures britanniques sont “fragiles” face aux “attaques hybrides”, a déclaré M. Wallace.

Il a annoncé que le gouvernement allait acquérir “deux navires spécialisés”.

Ceux-ci seraient capables de patrouiller et de protéger “l’internet et l’énergie” de la Grande-Bretagne qui “dépendent fortement des pipelines et des câbles”.

Le corps expéditionnaire conjoint comprend le Royaume-Uni, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Islande, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède.

Lors de la réunion, les ministres ont discuté de l’augmentation des évaluations du renseignement partagé et de la coopération pour sécuriser les infrastructures critiques, selon le ministère de la Défense.

“En cette période de préoccupation accrue pour tous les pays partenaires partageant les mêmes idées, il est juste que nous agissions avec rapidité, agilité et détermination collective pour démontrer activement notre engagement commun envers la sécurité mutuelle”, a déclaré M. Wallace.

Deux explosions sous-marines ont été détectées lundi dernier parallèlement à un mini tremblement de terre.

Les services de sécurité allemands pensent que les dommages ont rendu le pipeline “pour toujours inutilisable” – avec trois des quatre tubes si gravement endommagés qu’ils sont désormais irréparables.

La taille des trous dans les tuyaux envoie de grandes quantités d’eau salée corrosive à l’intérieur, ce qui les endommage davantage.

Les responsables du gouvernement allemand pensent que la complexité et l’ampleur de l’attaque n’ont pu être menées que par un “acteur étatique”.

La Russie a régulièrement réduit les flux du Nord Stream 1 cette année avant de les arrêter complètement fin août, accusant les difficultés techniques d’avoir entraîné des sanctions.

Mais Poutine a déjà été accusé d’avoir militarisé la crise énergétique dans le but de faire pression sur l’Occident.