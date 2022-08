La Royal Navy commente l’échec de son plus gros navire de guerre

Le HMS Prince of Wales est tombé en panne un jour après avoir quitté son port d’attache

Le porte-avions britannique HMS Prince of Wales en détresse est déplacé vers un port »mieux adapté pour permettre une inspection plus approfondie du navire», a tweeté la Royal Navy lundi, reconnaissant que les adeptes «peut être au courant” que le navire de guerre de 3 milliards de livres sterling (3,5 milliards de dollars) avait connu des “problèmes» depuis qu’il a quitté son port d’attache de Portsmouth dimanche.

“Tout le monde travaille dur pour comprendre le problème et ce qui peut être fait ensuite», a promis la Marine dans un autre tweet, expliquant que «en ce moment, nous nous concentrons sur le navire et nos gens.”

LIRE LA SUITE: Un porte-avions britannique de 3,5 milliards de dollars tombe à nouveau en panne

Le plus grand navire de la Marine est parti dimanche pour ce qui avait été décrit comme «une mission historique pour façonner l’avenir des opérations d’avions furtifs et de drones» prévu pour durer quatre mois avant de tomber en panne non loin de la côte sud. Des sources de l’industrie de la défense ont suggéré que le problème venait de l’arbre porte-hélice du navire.

Le HMS Prince of Wales n’est devenu pleinement opérationnel que l’année dernière, nécessitant 3,3 millions de livres sterling de réparations après un incident en 2020 lorsque de l’eau dans la salle des machines a endommagé son électronique. Au cours de ses deux années de vie, il n’a passé que 87 jours en mer.