De nouvelles pièces de monnaie David Bowie sont proposées à la vente par la Royal Mint dans le cadre de sa collection de «légendes de la musique».

Une des pièces célébrant le Starman, Life On Mars? et le chanteur Space Oddity a été lancé dans l’espace.

La pièce d’une once en argent a fait une orbite autour de l’atmosphère terrestre pendant 45 minutes avant de descendre en toute sécurité et est maintenant offerte comme prix via la page Facebook de la Royal Mint.

La dernière pièce célèbre Bowie avec un design inspiré d’une image de son temps passé à vivre et à enregistrer à Berlin.

Les fans peuvent également acheter les pièces inspirées de Bowie sur le site Web de la Royal Mint

Les prix varient de 13 £ pour une pièce brillante de 5 £ non circulée à 72195 £ plus « hors de ce monde » pour une pièce d’or d’un kilo britannique d’une valeur nominale de 1000 £. Un maximum de 11 des 72195 £ en or seront frappées

La Monnaie a déclaré qu’elle partagerait plus de détails à ce sujet via ses canaux de médias sociaux et que le gagnant serait finalement sélectionné au hasard.

Une pièce d’or Bowie de cinq onces est également disponible pour 11 815 £, dans un tirage maximum de 60 pièces.

Une pièce d’or d’un quart d’once David Bowie est disponible dans la collection de la Royal Mint

Né dans le sud de Londres, Bowie a commencé sa vie sous le nom de David Robert Jones. La pièce d’un quart d’or David Bowie a la reine à l’arrière de son visage

Né dans le sud de Londres, Bowie a commencé sa vie sous le nom de David Robert Jones. Cinq jours avant le lancement d’Apollo 11 en juillet 1969, Space Oddity est sorti au Royaume-Uni.

Le chanteur pionnier et influent dont l’apparence ressemblait à un caméléon est décédé en 2016.

La dernière pièce célèbre Bowie avec un design inspiré d'une image de son temps passé à vivre et à enregistrer à Berlin. Le design de la pièce comprend le motif éclair d'Aladdin Sane.

Utilisant une technologie et des techniques de fabrication innovantes, l’éclair qui figure sur plusieurs des pièces d’édition spéciale apparaît lacé de poussière d’étoile, pour créer un effet scintillant.

Le design de la pièce comprend le motif éclair d’Aladdin Sane.

La pièce commémorative David Bowie est la troisième de la série et suit les pièces en l’honneur de la reine et de Sir Elton John

Clare Maclennan, directeur divisionnaire de la pièce commémorative à la Royal Mint, a déclaré: « Nous sommes ravis de dévoiler la troisième pièce de la série des légendes de la musique de la Royal Mint, honorant l’héritage intergalactique et la carrière de David Bowie.

« En reconnaissance du premier single à succès de Bowie Space Oddity, nous avons pensé qu’il était approprié d’envoyer sa pièce dans l’espace et de célébrer le Starman à sa manière.

«La musique de David Bowie a inspiré et influencé des générations de musiciens et nous espérons que cette pièce commémorative sera chérie par les fans du monde entier.