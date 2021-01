WASHINGTON – Après que Joe Biden ait signé mardi une autre série de décrets, un journaliste s’est écarté du thème de la journée – l’équité raciale – pour demander au président de quoi il avait parlé au président russe Vladimir Poutine plus tôt dans la journée.

« Toi, » répondit Biden avec un sourire alors qu’il s’éloignait d’un bureau dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche. « Il envoie de son mieux. »

L’échange a offert un rare moment hors scénario au cours des premiers jours de l’administration de Biden qui a ramené un calendrier et une routine rigides à la Maison Blanche après quatre ans d’imprévisibilité sous l’ancien président Donald Trump.

Alors que Trump était connu pour garder les adversaires, les journalistes et même les alliés à bout dans les petites heures de la nuit – tous se demandant quand le prochain tweet pourrait venir et ce qu’il pourrait dire – Biden a ramené la Maison Blanche à un calendrier qui ressemble aux heures des banquiers. Les tweets du nouveau président, toujours au message, sont rares.

Le battement de tambour reflète la volonté de Biden de restaurer un sentiment de normalité à la Maison-Blanche au milieu de la tourmente, des semaines après que le Capitole a été assiégé par des partisans pro-Trump et alors que le bilan d’une pandémie qui fait rage dépasse 435000.

Plus:Annulant les politiques de Trump et d’autres choses, Biden a fait sa première semaine en tant que président

Mais on ne sait pas combien de temps Biden pourra s’en tenir à sa routine au milieu des conflits partisans croissants au Congrès et d’une série de défis monumentaux. Les législateurs se disputent le procès de destitution de Trump, le projet de loi de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars de Biden et les appels des démocrates à faire démarrer les membres républicains d’extrême droite du Congrès.

« Cela exigera un travail constant. De nombreuses forces du commerce et de la nature humaine sont dressées contre lui, et d’innombrables obstacles se dressent sur son chemin », a écrit le journaliste John Dickerson, parmi ceux qui saluent à nouveau « l’ennui » à la Maison Blanche, dans The Atlantic. « Mais si le pays a de la chance, des jours entiers passeront sans que les activités du président agitent l’esprit public. »

40 décrets, soigneusement tracés

La routine est intentionnelle. Son but: dépeindre Biden comme un président résolvant les problèmes axé sur la convergence des crises, sans intérêt pour rien d’autre.

Le programme de Biden a commencé par des séances d’information quotidiennes du renseignement présidentiel – quelque chose que Trump a souvent négligé à l’occasion – pendant 9 heures du matin. Il a ensuite utilisé la plupart du temps pour vanter l’une de ses priorités fondamentales – le changement climatique, la réponse du gouvernement fédéral au COVID-19, les soins de santé et l’équité raciale – avant de prendre des mesures exécutives sur le sujet.

Chaque déploiement a été soigneusement chorégraphié.

Plus:Joe Biden rejoint l’Accord de Paris et exige des masques sur la propriété fédérale dans les directives rapides du premier jour

Après l’annonce des commandes dans la matinée, des assistants spécialisés dans le sujet, notamment l’envoyé pour le changement climatique John Kerry et Susan Rice, directrice du Conseil de politique intérieure de Biden, ont répondu aux questions des journalistes. Dans l’après-midi, Biden a parlé du dernier sujet, rarement en libérant des remarques préparées sur un prompteur. Il s’est ensuite assis à un bureau pour signer une première semaine record de décrets et de directives – 40 à ce jour et d’autres sont disponibles la semaine prochaine.

Peut-être que la plus grande variation a été l’endroit où il a signé les commandes: le bureau Resolute dans le bureau ovale certains jours, un bureau sous-dimensionné dans la salle à manger d’État d’autres.

Par plume exécutif, il a rejoint l’Accord de Paris sur le climat, mis fin à l’interdiction de voyager de Trump dans les pays à majorité musulmane, annulé le permis du pipeline Keystone XL et mis fin au retrait du pays de l’Organisation mondiale de la santé.

Le navire serré semble avoir donné à la Maison Blanche le récit précoce qu’elle espérait.

«C’est comme si, au cours des quatre dernières années, le pays était laissé entre les mains d’une baby-sitter adolescente irresponsable, où la mère et le père partent et disent:« N’appelez pas les garçons. Ne buvez pas d’alcool », a déclaré Barbara Perry. , directeur des études présidentielles au Miller Center de l’Université de Virginie. « Et maintenant les parents sont de retour. Le père dirige la maison selon un horaire strict avec un plan. »

Plus:Voici tous les décrets que le président Joe Biden a signés jusqu’à présent

Perry a déclaré que cela ressemblait à un retour des «années sans drame Obama», une référence à huit ans sous l’ancien patron de Biden, le président Barack Obama. Elle a comparé la discipline de la Maison Blanche jusqu’à présent aux débuts du mandat du président Ronald Reagan alors que son administration travaillait avec soin pour lui montrer qu’il affrontait une récession.

Biden, lui aussi, essaie d’envoyer un message, a déclaré Perry: « Remettons le gouvernement en état de fonctionner comme une machine bien huilée, car si nous ne le faisons pas, les crises vont nous sortir. »

Point presse, le retour du Dr Fauci

Poursuivant une approche qui lui a permis de rester sur le message de la campagne, Biden n’a répondu aux questions des journalistes que quelques fois, limitant les opportunités pour les gaffes qu’il a été enclin à faire au fil des ans.

Les questions se limitent principalement au retour des points de presse quotidiens de la Maison Blanche, dirigés par l’attachée de presse Jen Psaki. La Maison Blanche a également relancé des séances d’information régulières des responsables de la santé publique, dont le Dr Anthony Fauci, qui a été effectivement exclu des apparitions à la Maison Blanche dans les derniers mois de l’administration Trump.

Entre les brefs discours du président et les signatures de commandes, Biden a pris des appels avec des dirigeants étrangers du Japon, de l’Inde, de l’Allemagne, de la France et de la Russie Poutine. Dans un autre changement de Trump, Biden aurait soulevé des points de discorde avec Poutine, selon la Maison Blanche. Ces problèmes incluent des informations selon lesquelles la Russie aurait accordé des primes aux soldats américains en Afghanistan, l’ingérence dans les élections de 2020 et l’empoisonnement de l’opposant à Poutine Alexei Navalny.

Plus:Après le snob initial de Poutine, Biden parle des armes nucléaires, des cyberattaques et de l’empoisonnement avec le dirigeant russe

Biden a eu « de nombreuses conversations » avec des membres du Congrès, y compris des républicains, selon Psaki, alors qu’il cherche à faire adopter en bipartite son projet de loi de redressement COVID-19 de 1,9 billion de dollars, l’American Rescue Act. Mais elle a refusé de dire quels membres du Congrès, ni ne spéculerait sur le lieu des premiers voyages étrangers et nationaux de Biden.

Jay Carney, ancien attaché de presse d’Obama et de Biden en tant que vice-président, a attribué le démarrage rapide de l’action de l’exécutif à la préparation alors que Trump contestait l’élection.

« Ils savaient qu’ils voulaient se montrer très tôt pour démontrer le changement qu’ils apportaient, ainsi que leur sérieux et leur volonté de tenir leurs promesses et d’agir rapidement sur les choses importantes », at-il déclaré.

Carney a déclaré que l’équipe de Biden – qui comprend plusieurs anciens collaborateurs d’Obama, y ​​compris le chef de cabinet de Biden, Ron Klain – et le président lui-même ont bénéficié de leurs expériences face à une crise financière en 2009 lorsque Obama est entré en fonction.

« Il a cette sensation, mais je dirais que c’est encore mieux exécuté et un volume plus élevé. Ils font plus », a-t-il dit, tout en reconnaissant que « le rythme est difficile à maintenir ».

Les républicains disent que Biden a abandonné sa promesse d’inauguration

Les « couvercles » de la Maison Blanche – le terme de la Maison Blanche pour plus de nouvelles officielles pour la journée – viennent généralement en fin d’après-midi ou en début de soirée. Le président n’a organisé aucun événement public le week-end dernier, et il n’en a pas eu non plus pour ce week-end.

Après l’imprévisibilité des années Trump, même les plus petites perturbations et détours ont été amplifiées. Alors que Biden parlait des projets de son administration d’acheter 200 millions de vaccins COVID supplémentaires, une bûche renversée de la cheminée, provoquant une forte détonation.

Lors d’un autre événement, les deux bergers allemands de Biden ont été entendus aboyer devant le bureau ovale alors qu’il signait un décret levant l’interdiction de Trump sur les personnes transgenres de servir dans l’armée.

Plus:Au milieu des appels à l’unité, le président Biden et les républicains ne sont pas d’accord à quoi cela ressemble

Le représentant américain Jim Cooper, D-Tenn., A déclaré que l’approche de Biden était « nuit et jour » de la façon dont Trump dirigeait la Maison Blanche, applaudissant « l’organisation, l’efficacité, la sincérité » par rapport à Trump, qui, selon lui, était « principalement en ça pour lui-même. «

« C’est un peu comme les vieilles publicités de Rolaids. Comment épelez-vous le soulagement? BIDEN », ​​a déclaré Cooper. « La chose la plus délicate sera, il ne suffit pas de revenir à la normale. Maintenant, nous devons commencer à nous assurer que nous nous améliorons normalement, parce que le gouvernement ne fonctionne pas assez bien pour les gens qui travaillent. »

Ce défi est plus délicat car le message central d’unité de Biden s’avère insaisissable. Il a déclaré aux Américains dans son discours inaugural que « la politique ne doit pas être un feu qui fait rage », car il a appelé les deux parties à « repartir à zéro ». Non seulement une poussée pour le bipartisme, c’était aussi un appel au retour à la civilité et aux normes démocratiques.

Le début discipliné de Biden vise à souligner ces thèmes. Mais les républicains ont critiqué le recours intensif de Biden à l’action de l’exécutif sur des causes progressistes, arguant qu’il ferait plus pour diviser que pour unir.

« Monsieur le Président, nous avons tous regardé votre investiture et avons pris à cœur vos paroles sur l’unité et nous mettre à la place des autres », ont écrit vendredi le sénateur Ted Cruz, du R-Texas, et 23 autres sénateurs républicains dans une lettre à Biden, critiquant ses commandes visaient l’industrie des combustibles fossiles.

Arguant que Biden a mis en danger «des milliers d’emplois bien rémunérés», les sénateurs ont déclaré que ses ordres avaient «le potentiel de creuser le fossé entre l’Amérique rurale et urbaine».

Représentant Jim Jordan, R-Ohio, tweeté Vendredi: « Le Sénat est divisé 50/50. La Chambre est presque également divisée. Le président Biden a promis de travailler avec les républicains. Mais il a signé 40 décrets et actions en neuf jours. »

Interdiction de la destitution

La Maison Blanche veut présenter Biden comme concentré sur ce qu’elle appelle quatre «crises qui se chevauchent et s’aggravent» – la pandémie COVID-19, les dommages économiques qui en résultent, le changement climatique et l’équité raciale en retard – pas engagé dans les combats politiques au Congrès.

Mais la capacité du président à s’en tenir à sa routine sera mise à l’épreuve au fur et à mesure que celles-ci reprendront, en particulier lorsque le procès de destitution de Trump au Sénat débutera la semaine du 8 février.

Biden a adopté une approche non participative avec le procès de destitution de Trump, refusant de dire comment les sénateurs devraient voter. Il a déclaré que le Sénat pouvait équilibrer ses « responsabilités constitutionnelles en matière de destitution » tout en traitant « d’autres affaires urgentes de la nation ».

Après que Biden, dans une interview avec CNN, ait prédit que le Sénat n’avait pas la majorité des deux tiers pour condamner Trump, Psaki a cherché à préciser qu’il s’en remettrait à la direction du Sénat sur le rythme de la destitution.

« Et je peux vous promettre que nous laisserons dorénavant le décompte des voix aux dirigeants du Sénat », a-t-elle déclaré.

Plus:Alors que les chiffres suggèrent un acquittement de Donald Trump, les sénateurs explorent la censure et se préparent à un procès en destitution

Alors que Biden sollicite l’approbation du Congrès pour son projet de loi de secours COVID-19, le soutien augmente parmi les démocrates du Sénat pour adopter la législation via un rapprochement budgétaire s’ils ne peuvent pas trouver 60 voix, ce qui nécessiterait le soutien de 10 sénateurs républicains. Le processus de réconciliation n’aurait besoin que d’une simple majorité.

Bien qu’une telle manœuvre l’ouvrirait à des critiques pour avoir abandonné son engagement de campagne de bipartisme, Bidden semble ouvert à l’idée. La priorité du président est l’approbation du projet de loi, selon la Maison Blanche, pas le processus.

« Je soutiens le passage de l’aide au COVID avec le soutien des républicains si nous pouvons l’obtenir », a déclaré Biden aux journalistes vendredi lorsqu’on lui a demandé s’il soutenait la réconciliation. « Mais le soulagement du COVID doit passer. Il n’y a pas de si, et ou de mais. »

Plus:Salaire minimum de 15 $? Une autre série de vérifications? La résistance aux éléments clés pourrait faire dérailler le plan de secours COVID-19 de Biden

Un domaine dans lequel la Maison Blanche ne sera pas attirée: la controverse autour de la représentante du sympathisant QAnon, Marjorie Taylor Greene, R-Ga., Que les démocrates ont de plus en plus condamnée pour ses remarques incendiaires passées.

Pressé sur la question, Paski a déclaré que la Maison Blanche n’avait pas de réponse à d’éventuelles mesures disciplinaires pour la députée.

«Et je ne vais pas parler davantage d’elle, je pense, dans cette salle de briefing. Interrogé à nouveau le lendemain, Psaki a répondu: « Nous ne voulons pas élever davantage les théories du complot dans la salle de briefing. »

Contribuant: The Associated Press. Rejoignez Joey Garrison sur Twitter @joeygarrison.