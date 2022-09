En 2019, peu de temps après sa rémission, Shuster-Bier a fondé Alula , une place de marché de produits aidant les patients atteints de cancer à gérer les symptômes de leur traitement, comme les nausées et les maux de tête. Bien que la vie d’un entrepreneur soit traditionnellement mouvementée et ininterrompue, Shuster-Bier est restée fidèle à l’attitude qu’elle a développée après son traitement. Pour elle, la vie, c’est d’abord “l’alimentation de tous les jours”.

En janvier de la même année, elle a reçu un diagnostic d’une forme rare de lymphome non hodgkinien. Après six cycles de chimiothérapie, elle a découvert en octobre qu’il était revenu. L’année suivante, elle a subi à la fois une radiothérapie et une greffe de cellules souches, un traitement agressif qui l’a empêchée d’entreprendre des activités simples comme la marche et la lecture.

La transition était effrayante, dit Shuster-Bier. Mais elle a adopté plusieurs tactiques qui aident, comme se coucher tôt, vers 22 heures, tous les soirs. Et elle a découvert qu’elle était beaucoup plus éveillée pendant la journée.

Shuster-Bier se réveille naturellement tous les matins, entre 5h30 et 7h45, selon la saison. “Honnêtement, je me réveille chaque fois que le soleil réveille mon corps”, dit-elle.

Shuster-Bier sort ensuite pour emmener son chien faire une longue promenade. Ses objectifs sont doubles.

Tout d’abord, “cela soutient votre rythme circadien pour vous lever au soleil dès que vous vous réveillez”, dit-elle. Études publié à la Bibliothèque nationale de médecine soutenir cette théorie, et la pratique l’aide à se réveiller naturellement chaque matin.

Et deuxièmement, cela garantit qu’elle fait de l’exercice et bouge dans sa journée. “J’essaie de marcher 50 % de mon nombre de pas quotidiens le matin”, dit-elle.

“Certaines recherches suggèrent que le rythme peut aider à centrer les gens et à les calmer”, avait précédemment déclaré Chanel Dokun, planificatrice de vie et experte en relations basée à New York, à CNBC Make It. “Donc, quand vous marchez et que vous obtenez un rythme et de l’air frais, cela a un très bon effet.”