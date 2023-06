La routine matinale de Deepak Chopra pour une meilleure santé mentale et physique

Le Dr Deepak Chopra, 76 ans, a une liste essentielle d’habitudes auxquelles il s’en tient pour une meilleure santé et un meilleur bien-être, comme une palette alimentaire diversifiée et passer du temps avec les autres. Mais l’une des pratiques quotidiennes les plus importantes de Chopra est sa routine matinale. « Ma routine matinale dure environ deux heures et demie », a déclaré Chopra à CNBC Make It. La façon dont une personne commence sa matinée aide à donner le ton pour le reste de la journée, et Chopra, qui pratique la médecine alternative et est l’actuel directeur du bien-être du Institut de nutrition intégrativevise à ne jamais commencer une journée sans deux étapes clés. Chaque matin, Chopra bloque les heures de 6h à 9h pour donner la priorité à la routine. Voici ce que le gourou du bien-être fait chaque matin pour maintenir sa santé mentale et physique.

La routine matinale essentielle de Deepak Chopra

1. Méditation, yoga et exercices de respiration Chopra commence généralement ses journées en s’engageant dans des activités comme la méditation, le yoga et les exercices de respiration, dit-il. Et quand sa femme, Rita, se réveille, ils méditent ensemble, dit-il Le New York Times en 2018. « Ensuite, je pratique la conscience du corps et de la respiration tout en me demandant: » Comment puis-je avoir la journée la plus joyeuse? « , A-t-il déclaré à la publication. 2. Deux à trois tasses de café avant midi Comme beaucoup de gens, le café fait partie intégrante de la routine matinale de Chopra. Il boit deux ou trois tasses de café avant midi pour éviter d’avoir le stimulant trop près de l’heure du coucher, ajoute-t-il. « Les dernières recherches sur le café montrent qu’il atténue cinq types de cancer », a déclaré Chopra à CNBC Make It. « Cela atténue également le risque de maladie d’Alzheimer. » « De nombreuses études ont montré que la consommation de café est associée à un risque moindre de mourir de toutes les causes de décès. Cependant, les associations avec le cancer en général ou avec des types spécifiques de cancer ne sont pas claires », selon le Société américaine du cancer. Alors que d’autres recherches doivent être menées pour déterminer les effets du café sur le développement de la maladie d’Alzheimer, un étude publiée en 2012 « a suivi des personnes atteintes de troubles cognitifs légers (problèmes de pensée et de mémoire au-delà du vieillissement normal) et a surveillé leur taux de caféine et leurs capacités cognitives au cours des deux à quatre années suivantes. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui ne développaient pas de démence avaient deux fois plus de caféine dans le sang que celles qui en souffraient », selon Société Alzheimer.

Les dimanches sont pour les promenades dans le parc avec sa femme