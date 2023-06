La routine d’exercice idéale pour une vie longue et saine

L’exercice est l’une des pratiques quotidiennes que les experts recommandent pour une vie longue et saine. Et Dr Peter Attiaun médecin qui étudie la longévité, pense que l’exercice a un effet plus important sur la durée de vie que d’autres facteurs liés au mode de vie comme la nutrition et le sommeil. « La longévité, à la fois pendant la durée de vie et la durée de vie, est plus affectée par l’exercice que n’importe laquelle des autres variables que nous avons », a déclaré Attia sur le podcast de bien-être, « Dix pour cent plus heureux avec Dan Harris. » Mais la fréquence à laquelle vous devez vous entraîner chaque semaine varie en fonction de facteurs tels que l’âge et les contraintes de temps. « Vous n’êtes pas obligé de faire de l’exercice 14 à 16 heures par semaine », si cela n’est pas possible, a ajouté Attia. Pourtant, il existe une façon spécifique dont les gens devraient structurer leurs entraînements pour atteindre une santé optimale, a déclaré Attia, quel que soit le temps dont vous disposez.

Le rapport d’exercice idéal pour une longue vie

50% de musculation La moitié des exercices que vous faites chaque semaine devraient être de la musculation, a déclaré Attia sur le podcast. Cela signifie que si vous vous entraînez huit heures par semaine, vous devriez consacrer quatre heures au développement de votre force et de votre stabilité. La musculation se concentre sur « l’augmentation de la force musculaire, de l’endurance et de la densité osseuse », selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. Il peut également être appelé entraînement en résistance, et les exercices peuvent améliorer votre sensibilité à l’insuline et le métabolisme du glucose, déclare le CDC.

Les exercices de musculation comprennent : Musculation

Des pompes

Soulevés de terre

Fentes

Planches

Squats au poids du corps

Burpees 50% cardio L’autre moitié de votre temps devrait donner la priorité aux exercices cardio, a déclaré Attia dans l’épisode. Et pour vos entraînements cardio en particulier, 80% de votre entraînement doit être de faible intensité et les 20% restants doivent être de haute intensité, a-t-il ajouté. La faible intensité, c’est quand « vous pouvez encore parler, [but] vous ne voulez tout simplement pas », a-t-il expliqué. Si vous ne pouvez plus parler, vous êtes officiellement entré en mode haute intensité.

