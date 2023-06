La routine d’entraînement intense et le régime alimentaire de Janhvi Kapoor vous inspireront | Regarder la vidéo

Janhvi Kapoor est l’une des actrices les plus remarquables travaillant dans les films d’aujourd’hui. Elle a fait ses débuts d’actrice dans le drame d’amour Dhadak de 2018, qui mettait en vedette Ishaan Khatter dans le rôle principal. Elle a continué à générer beaucoup de buzz pour ses capacités d’actrice. Jahnvi est l’une des actrices les plus en forme et les plus belles de l’époque actuelle, en dehors de ses prouesses d’actrice. Les médias sociaux sont fréquemment inondés d’images et de vidéos de l’actrice faisant de l’exercice ou montrant ses talents de danseuse, donnant à ses followers d’énormes aspirations de remise en forme. Tout le monde adore l’actrice, et une chose que nous avons tous remarquée à son sujet, c’est qu’elle aime s’entraîner. Elle est consciente de l’importance de préserver sa santé physique. Voici un aperçu du programme de conditionnement physique rigoureux et de la stratégie diététique de Janhvi Kapoor si vous souhaitez découvrir ses secrets de réduction de poids.