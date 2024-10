La routine d’entraînement de 5 exercices d’Ivanka Trump à 42 ans révélée

L’« entraîneur personnel de luxe » d’Ivanka Trump met en lumière la façon dont l’ancienne première fille reste en forme.

Sandy Brockman, un entraîneur basé au Texas, a récemment déclaré que l’homme de 42 ans soulevait des poids quatre jours par semaine, ajoutant occasionnellement une journée de yoga.

« Ivanka est merveilleuse parce qu’elle est simplement elle-même et apprend à s’entraîner en force, ce qui est tellement dur à cuire », Brockman, 52 ans, a déclaré au Daily Mail.

La routine d’entraînement en cinq étapes d’Ivanka Trump a été révélée par son entraîneur. Ivan Katrump/Instagram

L’ancienne première fille, 42 ans, fait principalement de la musculation. Ivan Katrump/Instagram

Au cours de leurs séances d’entraînement, Trump s’en tient généralement aux cinq mêmes exercices, modifiant la quantité de poids en fonction de ses objectifs du moment.

« Les mouvements sont toujours les mêmes. Ce sont des soulevés de terre, des back squats, des charnières, des presses et des tractions », a révélé Brockman.

Bien que l’entraîneur ait noté que les niveaux de force de chacun sont différents, elle a déclaré que les gens devraient s’efforcer de soulever leur poids.

« Mes objectifs de force minimum que je recherche avec mes clients comprennent : cinq pompes strictes, deux tractions strictes, un squat arrière avec haltères au poids corporel, un soulevé de terre avec haltères au poids corporel et une presse aérienne avec haltères de 45 livres », a-t-elle déclaré.

Son entraîneur, Sandy Brockman, a déclaré que Trump s’en tenait aux « soulevés de terre, back squats, charnières, presses et tractions ». Sandybrockmanfitness/Instagram

Brockman, vu ci-dessus, encourage également Trump à manger beaucoup de protéines. Sandybrockmanfitness/Instagram

Alors que la plupart des femmes se tournent vers le cardio, Brockman les a encouragées à essayer la salle de musculation.

« Les femmes ont tellement besoin d’entraînement en force, et ça fait du bien pour les femmes de faire de l’endurance », dit-elle. dit au point de vente. « Ça fait du bien pour nous de courir. Mais s’asseoir et faire de la force va réellement aider les femmes à devenir plus fortes.

Les séances de musculation de Trump durent généralement une heure, mais Brockman a déclaré que les choix de son célèbre client en dehors du gymnase sont tout aussi importants lorsqu’il s’agit de développer ses muscles et de rester mince.

« Je ne veux pas que les femmes meurent de faim », a-t-elle expliqué. « Je veux qu’ils maintiennent ce flux constant de protéines dans leur corps. »

Brockman a déclaré que Trump était un « dur à cuire » dans le gymnase.

L’entraîneur personnel a publié le mois dernier une vidéo de son célèbre client faisant des squats.

L’entraîneur personnel a déclaré qu’elle demandait à sa clientèle de premier plan de consommer « 20 grammes de protéines toutes les deux à trois heures ».

La fille de Donald Trump a donné à ses partisans un aperçu de sa routine d’entraînement le mois dernier.

La mondaine, vêtue d’un ensemble d’entraînement entièrement gris, a montré sa forme trapue impeccable alors qu’elle portait 15 livres de chaque côté.

« Magnifiques Back Squats Today », a écrit Brockman sur la vidéo, qu’Ivanka a republiée, ajoutant: « Bon sang oui ! Allons-y! »