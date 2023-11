La routine de soins de nuit « la plus efficace » pour les femmes âgées souffrant de rides et de ridules, selon les dermatologues

À mesure que nous vieillissons, le processus naturel de perte d’humidité et de sébum entraîne une peau plus sèche et la formation de rides. Toutefois, les effets de cette situation peuvent être prévenu ou retardé grâce à une hydratation constante, obtenu en buvant suffisamment d’eau et en utilisant des produits topiques comme des sérums et des crèmes hydratantes.

Afin d’en savoir plus sur l’amélioration de l’apparence et de la sensation d’une peau mature, nous avons consulté des dermatologues et des experts en soins de la peau qui ont recommandé une routine nocturne en trois étapes qui vous laissera une sensation de fraîcheur et de confiance, et contribuera même à réduire la visibilité des rides et ridules. .

Lisez la suite pour obtenir des conseils, des suggestions et des idées de Dr Angela CaseyMD, dermatologue et fondateur de Fille brillante jeunesse soins de la peau ligne, et Dr Simran SethiMD, expert en soins de la peau et fondateur de RenewMD Beauty & Wellness.

3 étapes nocturnes essentielles pour une peau plus souple

1. Lavez votre visage avec un nettoyant doux

Après une longue journée, il est essentiel d’éliminer tout le maquillage, la saleté et l’huile de vos pores à l’aide d’un nettoyant doux, explique Casey. “La prévention est vraiment le meilleur remède quand il s’agit de la santé de votre peau”, dit-elle. “La mise en œuvre d’une routine de soins qui nettoie, hydrate et protège votre peau vous mènera sur la voie d’une peau saine, éclatante et magnifique.”

Elle ajoute que cette première étape de nettoyage est importante car elle « rafraîchit la peau et élimine la sueur et les débris qui auraient pu s’accumuler ». Elle suggère également de laver votre visage et votre cou avec un “nettoyant doux au pH équilibré utilisant de l’eau tiède”.

2. Appliquez le sérum à l’acide hyaluronique sur votre visage et votre cou

L’étape suivante consiste à appliquer un sérum à l’acide hyaluronique pendant que votre peau est encore humide. Cette substance transparente est présente dans la peau, les yeux et les tissus conjonctifs et est produite naturellement par votre corps. Sa fonction principale est de maintenir ces zones bien hydratées en retenant l’eau. Il est largement utilisé dans différents produits de beauté tels que les sérums en raison de ses propriétés hydratantes, qui peuvent bénéficier à la couche externe de votre peau et à d’autres parties du corps. Comme l’explique Sethi, cet acide est capable de réduire les rides et de favoriser une apparence jeune et lisse à la peau.

“La fonction principale de l’acide hyaluronique est de produire, de maintenir et d’ajouter de la longévité à l’humidité de la peau, renforçant ainsi la barrière cutanée, ce qui favorise un renouvellement cutané optimal, la production de collagène, l’élastine et l’amélioration de la texture, et une peau globalement guérie et nourrie”, dit-elle. dit. Casey est d’accord et ajoute que lorsque nous appliquons un produit de soin efficace, tel que l’acide hyaluronique, la nuit, nous verrons « l’efficacité optimale du produit ».

Parce que notre peau dépend tellement de l’eau et de l’hydratation pour fonctionner correctement, il est « essentiel que la peau reste hydratée afin de rester forte et de remplir ses fonctions protectrices », ajoute-t-elle. L’acide hyaluronique “appliqué sur la peau la nuit pénètre dans la peau, puis continue d’attirer l’eau vers elle”, permettant une meilleure hydratation de la peau, note Casey, et “une peau bien hydratée reste forte, résiliente et saine”. “.

3. Ajouter une crème hydratante

La dernière et cruciale étape avant de se coucher est d’appliquer un crème hydratante recommandée par les dermatologues sur votre visage et votre cou, dit Casey. Elle partage que l’incorporation d’une crème hydratante de nuit dans votre routine de soins de la peau après 40 ans peut s’avérer être une mesure bénéfique en raison des différents processus qui se produisent pendant votre sommeil. “Réfléchissons au fonctionnement de la peau la nuit”, dit-elle, ajoutant que premièrement, “la peau contient des gènes d’horloge circadienne qui régulent son rythme circadien”. Ensuite, « la perméabilité cutanée est plus élevée le soir que le matin ».

La pénétration des composés hydrophiles (hydrosolubles) et lipophiles (lipophiles) culmine à 4 heures du matin, explique-t-elle, donc « lorsque nous appliquons des produits de soin sur notre peau le soir, la perméabilité cutanée est plus élevée et la pénétration des produits est plus grande, nous allons donc constater une efficacité supérieure des produits appliqués le soir par rapport au matin.

En fin de compte, comme elle le conclut, « la plupart des réparations cutanées se font du jour au lendemain » et « pour que cette réparation cutanée soit optimale », la peau doit être hydratée. À mesure que la peau perd de son hydratation, elle devient moins efficace dans ses processus naturels de réparation. Par conséquent, il est recommandé d’inclure un nettoyant, un sérum à l’acide hyaluronique et une crème hydratante dans votre routine nocturne pour fournir une hydratation suffisante et retrouver de la vitalitéen particulier pour les personnes de plus de 40 ans. Cela aidera à rajeunir la peau, garantissant une apparence et une sensation plus saines.