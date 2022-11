La routine de soins de la peau d’Urfi Javed comprend des masques de bricolage, suivez ces étapes pour obtenir une peau éclatante comme une actrice

La star des médias sociaux Urfi Javed est connue pour ses déclarations de mode uniques. Cependant, il y a un autre côté de la star de Bigg Boss OTT que vous ne connaissez pas. Urfi est également une experte en beauté et elle a quelques astuces pour obtenir une peau parfaitement éclatante.

En étudiant son profil Instagram, nous avons découvert qu’en 2020-2021, Urfi a publié des vidéos de masques de bricolage assez utiles et faciles. Dans l’un de ses messages, Urfi a montré comment fabriquer un masque en feuille avec des extraits de banane. Dans la vidéo, Urfi prend une banane, ajoute une cuillère à café de miel, presse un citron, ajoute de l’isab-gol, le mélange et l’étale sur le visage avec un pinceau. Plus tard, elle couvre le visage avec un masque en feuille. Javed ordonne de garder le masque pendant 15 minutes, et papa ! Urfi a partagé la vidéo en disant : “Pourquoi acheter des masques en feuille coûteux ! Ce masque en feuille de fruits DIY laissera votre peau éclatante et super hydratée ! Essayez-le et faites-le moi savoir ! #bricolage #facemask #sheetmask.”

Voir la vidéo







Urfi a reçu des commentaires positifs sur les hacks de bricolage, elle a donc posté une autre vidéo sur la préparation d’un “masque facial monstre” avec l’aide de Chia Seeds.

LIS: 6 fois Urfi Javed a mis le feu à Internet avec ses avatars audacieux

L’actrice a souligné le fait que nous obtenions le meilleur des produits naturels dans nos maisons. Tout ce que nous avons à faire est de les utiliser au maximum. Lors de la publication de la vidéo, Urfi l’a sous-titrée en disant : “Recette de masque facial monstre. Ce masque facial facile à utiliser aide vraiment à nourrir et hydrater le masque facial. Des ingrédients simples facilement disponibles. Cela rendra votre peau instantanément hydratée et éclatante.”

Ingrédients utilisés

Graines de chia

Du lait

Aloe Vera frais

Mon chéri

Huile essentielle de curcuma et de cèdre

Voir la vidéo





Apparemment, Urfi croit qu’il faut dépendre davantage des thérapies maison pour une bonne santé et une peau éclatante. Selon le rapport d’ABP News, Urfi boit du jus de citron qui l’aide à combattre les bactéries. Urfi boit même du jus de Karela-Jamun qui protège sa peau des taches brunes et lui donne la bonne quantité de vitamine A. En dehors de cela, Urfi fait éclater des capsules d’huile de poisson qui maintiennent son cœur en bonne santé. L’actrice a également fait une routine d’avoir 1 cuillère à café de chawanprash par jour.