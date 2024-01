La route vers le Royal Rumble – Annenberg Media

Avec le battage médiatique de la WWE ces dernières semaines, les choses n’ont jamais été aussi belles pour le Royal Rumble. Déjà l’un de leurs plus grands événements premium en direct, l’annonce de certaines expirations de contrats pourrait générer certains des meilleurs retours surprises que la société ait connus à ce jour. Il y a aussi tellement de lutteurs actifs sur la liste qui se sont manifestés au cours des derniers mois et sont prêts à offrir un spectacle encore plus grandiose lors du Rumble.

Cependant, avant le Royal Rumble, l’une de leurs plus grandes stars, Seth Rollins, a subi une déchirure du MCL et un ménisque partiellement déchiré. Les signes indiquent qu’il sera absent pendant plusieurs semaines, mais on espère qu’il sera de retour à temps pour WrestleMania en avril.

Voici les meilleurs matchs de lutte professionnelle de la semaine dernière précédant le Royal Rumble.

Seth Rollins contre Jinder Mahal (WWE Monday Night Raw, 15 janvier)

Jinder Mahal a récemment fait son retour à Monday Night Raw, ce qui signifiait qu’il avait quelque chose à prouver. Quelle meilleure façon de faire vos preuves que d’affronter l’un des meilleurs de tous les temps et l’actuel champion du monde des poids lourds, Seth Rollins ? C’était un match qui a montré la mauvaise séquence, la force et, bien sûr, les tendances du talon de Mahal. Mais comme d’habitude, Rollins n’a pas abandonné, et une fois son attaque lancée, Mahal n’était plus à la hauteur. Rollins frappe plusieurs avant-bras sur Mahal qui semblaient brutaux, puis il le frappe avec un crossbody depuis la corde supérieure et même un senton suivi d’un moonsault. Malheureusement, c’est probablement ce dernier mouvement qui a causé sa blessure au genou. Pourtant, Rollins a terminé tout le match, frappant Mahal avec une flèche de faucon juste après cette affliction. Même après que Rollins ait été un peu ralenti par la blessure et que Mahal ait tenté de gagner en trichant, cela n’était toujours pas suffisant pour une victoire de Mahal. Rollins a remporté le match avec son finisher signature, le stomp.

Pete Dunne et Tyler Bate contre Pretty Deadly (WWE Friday Night SmackDown, 19 janvier)

Les quatre hommes de ce match sont excellents sur le ring, mais dans ce match en particulier, tous les regards étaient rivés sur Pete Dunne. Le Bruiserweight, anciennement connu sous le nom de Butch, a récupéré son nom original NXT, Pete Dunne, pour rejoindre Tyler Bate. Dunne a frappé un enzuigiri parfait sur Elton Prince de Pretty Deadly, puis est allé directement vers son coéquipier Kit Wilson pour un suplex et quelques attaques ciblées. Dunne et Bate ont bien travaillé en tant qu’unité, effectuant des mouvements en double équipe et se faisant des tags au moment idéal. Pour terminer le match, Bate a plongé vers l’extérieur pour s’occuper de Wilson. Simultanément sur le ring, Dunne a frappé Prince avec son finisseur amer pour remporter la victoire. Pour terminer le match, Bate a plongé vers l’extérieur pour s’occuper de Wilson ; alors qu’il était sur le ring, Dunne a frappé Prince avec son finisseur amer pour la victoire.

Carmelo Hayes et Trick Williams contre Edris Enofé et Malik Blade (WWE NXT, 16 janvier)

Bien que les intrigues de NXT n’aient généralement pas grand-chose à voir avec les principaux événements premium en direct, il est probable que nous verrons Carmelo Hayes et Trick Williams dans le match royal rumble masculin cette année. Les deux hommes ont réalisé des performances phénoménales pour l’entreprise ces derniers temps, et leur match Dusty Rhodes Tag Team Classic contre Edris Enofé et Malik Blade a continué de le montrer. Enofé et Blade ont dominé le match pendant une bonne partie en raison de leur attaque rapide, de leurs mouvements en double équipe et de leurs allers-retours rapides. À un moment donné, chacun d’eux a sauté par-dessus les cordes pour éliminer Williams et Hayes. Mais une fois que l’élan est revenu en faveur de Hayes et Williams, il était assez évident qui seraient les gagnants. Williams a réussi à trouver son équilibre parfait entre force et vitesse, tandis que Hayes a opté pour ses mouvements flashy mais efficaces comme les corps croisés en tremplin. Hayes a frappé Blade avec des doubles genoux, puis a marqué Williams qui a frappé Blade avec un genou courant pour le 1, 2, 3.

« Sports Entertainment Solidified » est une chronique de lutte professionnelle de Maddy Myer qui paraît tous les lundis.