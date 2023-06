La route vers La Mecque est semée d’embûches – mais rien de tel que le pèlerinage du hajj pour ravir les cœurs | Ali Hammoud pour la Conversation

Des millions d’hommes, de femmes et d’enfants ont convergé vers La Mecque cette semaine pour le pèlerinage du hajj. Le gouvernement saoudien dit que ce sera le la plus grande foule de tous les temps pour le pèlerinage.

Le pèlerinage du hajj est, à la base, un pèlerinage vers Dieu. Cela présente une sorte de paradoxe. Si Dieu est au-delà du temps et de l’espace, alors quel est le but de voyager à un endroit particulier ? Dieu n’est-il pas présent maintenant, partout ?

Le célèbre auteur Gai Eaton offre une réponse élégante:

Notre sens de la Présence divine est émoussé. Nous devons le trouver concentré sur un lieu particulier et, pour le musulman, ce lieu est la Ka’ba à La Mecque, à laquelle il a fait face chaque fois qu’il a prié et vers laquelle il se rend maintenant en pèlerinage.

Une expérience transformatrice

Dans la vision du monde islamique, la Ka’bah fonctionne alors comme le lieu des cœurs. J’emploie ici le pluriel « cœurs », car le pèlerinage n’est pas seulement une obligation religieuse individuelle. C’est un acte communautaire qui renforce les liens de parenté entre musulmans d’une manière qui ne ressemble à rien d’autre.

Lorsque les pèlerins se préparent à enfiler la tenue du hajj, ils jettent plus que leurs vêtements. La nationalité, la race et le statut socio-économique sont jetés au bord du chemin – le prince et le pauvre s’unissent en pèlerins. Toutes les distinctions sont dépassées.

L’expérience peut être transformatrice, en particulier pour ceux qui entreprennent le pèlerinage pour la première fois.

Le célèbre militant et ministre Malcolm X a été contraint de réévaluer ses opinions sur la race à la suite de son expérience du hajj. Dans son Lettre de La Mecqueil a écrit:

Il y avait des dizaines de milliers de pèlerins, venus du monde entier. Ils étaient de toutes les couleurs, des blonds aux yeux bleus aux Africains à la peau noire. Mais nous participions tous au même rituel, affichant un esprit d’unité et de fraternité que mes expériences en Amérique m’avaient amené à croire qu’il ne pouvait jamais exister entre les blancs et les non-blancs.

Couplée à ses réflexions sociétales, une révolution interne a remué son cœur. Dans son autobiographieil écrit:

Au cours de mes trente-neuf années sur cette terre, la ville sainte de La Mecque avait été la première fois que je me tenais devant le Créateur de tout et que je me sentais comme un être humain complet.

Pèlerins musulmans à la Ka’bah. Photographie : Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Route vers La Mecque semée d’embûches

Pour les musulmans donc, le retour des pèlerins du hajj aux effectifs pré-pandémiques cette année (ou même les dépassant) représente une autre opportunité pour cette réorientation vers Dieu.

Certes, la mondialisation a rapproché le monde, réduisant l’impact de la rencontre avec des personnes d’horizons complètement différents. Malgré cela, le pèlerinage du hajj reste inégalé dans sa capacité à tourner les cœurs, à la fois individuellement et collectivement.

Tout cela ne veut pas dire que l’expérience en est une de facilité et de confort.

Si l’histoire du pèlerinage du hajj a démontré quelque chose, c’est que la route vers La Mecque est souvent semée d’embûches. Les défis les plus récents auxquels sont confrontés les pèlerins potentiels ont été imprévus, modifiant radicalement l’expérience du Hajj.

La pandémie de Covid a vu le pèlerinage vers les lieux saints interrompu pendant deux ans, seul un nombre limité de résidents saoudiens étant autorisés à effectuer le pèlerinage.

Alors que les restrictions pandémiques diminuaient lentement, de nombreux musulmans d’autres pays qui avaient attendu avec impatience ont réservé leurs projets de voyage. Mais ils ont rencontré une nouvelle complication.

Les fidèles touchent la Ka’bah, le sanctuaire le plus sacré de l’Islam, le 24 juin. Photographie : Khaled Desouki/AFP/Getty Images

La lutte pour obtenir une place

En 2022, le gouvernement saoudien a annoncé que tous ceux qui avaient l’intention d’effectuer le pèlerinage de plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Union européenne, devaient inscrivez-vous via le site Motawif. Ceux qui avaient déjà effectué des réservations ont été invités à les annuler immédiatement et à s’inscrire via Motawif.

Cela placerait le déclarant dans un système de type loterie, remplaçant le voyages hajj qui opéraient localement dans ces pays depuis de nombreuses années.

L’administration saoudienne a affirmé qu’elle essayait de supprimer l’intermédiaire et de rendre le processus de voyage organisé pour le hajj plus fluide et plus abordable. De nombreux témoignages semblent cependant confirmer le contraire.

Les inscrits ont critiqué les échecs techniques persistants de Motawif, et ceux qui ont eu la chance de se rendre à La Mecque ont déploré le désordre désorganisé qui les a accueillis à leur arrivée.

L’affirmation saoudienne d’une accessibilité accrue a également été contestée. Les prix d’un forfait hajj varient en fonction du niveau de luxe que le pèlerin désire pendant son séjour dans les villes saintes. En tenant compte de tous les coûts, cependant, le total le prix du forfait a plané entre 7 000 et 13 500 dollars américains (10 000 et 20 000 dollars australiens) par personne.

Pour de nombreux musulmans de l’ouest, un forfait hajj plus abordable était considéré comme souhaitable. En réalité, cependant, les prix sont restés élevés – la seule différence étant que le gouvernement saoudien a collecté les bénéfices.

Cette année, les autorités saoudiennes ont abandonné l’éphémère système Motawif. Plutôt que de fonctionner sur une base de loterie, il a maintenant été remplacé par un nouveau premier arrivé premier servi système. Seul le temps dira si ce nouveau système est faisable, ou s’il ira dans le sens de Motawif.

Malgré ces défis, les musulmans du monde entier continuent d’affluer vers le hajj. A travers ce rituel, ils dirigent leurs cœurs individuellement et collectivement vers la Ka’bah. Ce faisant, ils sortent au-delà du temps, reliant le passé et le présent dans une alliance ininterrompue avec Dieu.

L’article a été publié pour la première fois le la conversation Australie.