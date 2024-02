La route vers iOS 18 : mettre en lumière 5 années de mises à jour logicielles majeures pour iPhone | Actualités technologiques

iOS est le système d’exploitation mobile propriétaire d’Apple qui fonctionne sur l’iPhone et l’iPod Touch. Au cours des 5 dernières années, iOS a considérablement évolué avec de nouvelles versions majeures apportant des changements et des améliorations majeurs. Alors qu’iOS 18 devrait sortir plus tard cette année, revenons sur l’évolution récente d’iOS.

Avec le lancement d’iOS 18 dans quelques mois, l’attente se fait sentir pour la prochaine mise à jour majeure d’Apple pour son système d’exploitation iPhone. Selon les rapports, iOS 18 introduira l’intégration d’IA la plus ambitieuse d’Apple à ce jour, grâce à de nouveaux modèles de langage étendus qui optimisent les améliorations de Siri, Messages, Apple Music, etc.

Bloomberg a décrit iOS 18 comme la mise à jour la plus « convaincante » d’Apple depuis des années, considérée comme « révolutionnaire » au sein d’Apple pour ses nouvelles fonctionnalités et conceptions majeures. Les rumeurs suggèrent également qu’iOS 18 comportera des menus translucides inspirés de visionOS et d’autres ajustements visuels. Et dans un geste surprise, Apple a annoncé l’arrivée de la prise en charge de la messagerie RCS entre les iPhones et les appareils Android, qui apparaîtra très probablement sur iOS 18.

iOS 17

(Image : Pomme)

Sorti en 2023, iOS 17 s’est concentré sur les améliorations apportées aux applications principales telles que Phone, FaceTime et Messages. Les nouveaux ajouts clés comprenaient la possibilité de donner des commandes consécutives à Siri, une expérience d’autocollants remaniée dans Messages et une nouvelle application Journal pour créer des journaux intuitifs à partir de vos photos, emplacements et plus encore. iOS 17 a également introduit « StandBy », un affichage minimaliste en plein écran pendant que votre téléphone se charge.

iOS16

(Image : Pomme)

La mise à jour iOS 2022 d’Apple a été marquée par des améliorations de fonctionnalités telles que Messages et Apple Wallet. Cela comprenait de nouvelles fonctionnalités de message telles que l’édition et l’annulation de l’envoi, ainsi que les paiements échelonnés Apple Pay Later de Wallet et le suivi des commandes. Les cartes ont été entièrement repensées, avec des itinéraires cyclables et des expériences urbaines en 3D ajoutées.

iOS15

(Image : Pomme)

S’appuyant sur des initiatives en matière de confidentialité et de sécurité, l’iOS 15 de 2021 a bloqué davantage de suivi des publicités et ajouté des rapports de confidentialité des applications pour afficher l’accès aux données. Siri et Photos ont reçu des mises à niveau telles que le traitement vocal sur l’appareil et Live Text.

Reflétant la tendance du travail à distance, iOS 15 a amélioré les applications comme FaceTime avec un accès Web/Android étendu, la co-visualisation SharePlay et Spatial Audio pour des chats vidéo plus naturels. Le nouveau mode Focus permet aux utilisateurs de limiter les notifications des applications pour réduire les distractions.

iOS 14

(Image : Pomme)

Peut-être la version iOS la plus personnalisable, l’iOS 14 de 2020 a introduit les widgets de l’écran d’accueil pour obtenir des informations en un coup d’œil, la bibliothèque d’applications pour organiser les applications et la possibilité de définir des applications de messagerie/navigateur par défaut. D’autres ajouts tels que Picture-in-Picture et AirPods Spatial Audio ont rendu l’expérience utilisateur plus fluide.

iOS 13

(Image : Pomme)

Sorti en 2019, iOS 13 a marqué la rupture entre les systèmes d’exploitation iPhone et iPad. Avec le lancement d’iPadOS 13, la tablette d’Apple a acquis de nouvelles capacités multitâches et d’autres fonctionnalités spécialement conçues pour un écran plus grand.

Pour les utilisateurs d’iPhone, iOS 13 a accéléré les actions courantes telles que le lancement d’applications, le déverrouillage de Face ID et la première configuration. Le mode sombre à l’échelle du système a été introduit pour la première fois, ainsi que la nouvelle option de connexion avec Apple axée sur la confidentialité.

La mise à jour a également apporté des refontes majeures pour les applications préinstallées telles que les rappels, les cartes et les photos. Les modes Appareil photo et Portrait ont bénéficié de nouveaux effets et commandes d’éclairage.

Emballer

Avec chaque mise à jour annuelle, iOS continue de faire progresser la technologie iPhone avec de nouvelles fonctionnalités. À l’approche du lancement d’iOS 18, Apple semble planifier sa version logicielle la plus intelligente à ce jour en exploitant la puissance de l’IA générative.