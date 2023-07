La route semée d’embûches de la Suède de la neutralité à l’adhésion à l’OTAN

VILNIUS, Lituanie (AP) – Lorsque la Suède, longtemps neutre, a demandé son adhésion à l’OTAN avec la Finlande, les deux s’attendaient à un processus d’adhésion rapide.

Plus d’un an plus tard, la Finlande est de la partie, mais la Suède est toujours dans la salle d’attente de l’alliance.

Les nouvelles entrées doivent être approuvées par tous les membres existants et alors que les dirigeants de l’OTAN se réunissent pour un sommet à Vilnius, la Suède manque le feu vert de deux : la Turquie et la Hongrie.

Un obstacle majeur a été surmonté lundi lorsque le président turc a accepté d’envoyer les documents d’adhésion à l’OTAN au Parlement turc pour approbation, ce qu’il avait refusé de faire pendant plus d’un an.

Cela signifie que la Suède est maintenant sur le point de devenir le 32e membre de l’OTAN, mais pas encore tout à fait sur la ligne d’arrivée. Voici ce qu’il faut savoir sur la route tumultueuse de la Suède vers l’adhésion à l’alliance.

Adieu à la neutralité

Pour un pays qui n’a pas fait la guerre depuis deux siècles, la décision de rejoindre l’OTAN était énorme. La Suède a refusé de prendre parti pendant les deux guerres mondiales et tout au long de la guerre froide, plaçant la neutralité au cœur de sa politique de sécurité et même de son identité nationale.

Bien qu’elle ait modifié son statut en « non aligné » après son adhésion à l’Union européenne en 1995 et ait progressivement renforcé sa coopération avec l’OTAN, Stockholm jusqu’à l’année dernière a exclu de postuler à l’adhésion, l’opinion publique s’y opposant fermement.

Pas plus tard qu’en novembre 2021 – trois mois avant l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie – le ministre de la Défense de l’époque, Peter Hultqvist, a promis que la Suède ne rejoindrait jamais l’OTAN tant que ses sociaux-démocrates de centre-gauche seraient au pouvoir.

Puis la guerre a commencé. Alors que les chars russes franchissaient la frontière ukrainienne et que des missiles frappaient Kiev et d’autres villes, l’opinion publique a changé en Finlande et en Suède. Même Hultqvist et les sociaux-démocrates ont fait demi-tour et, en mai de l’année dernière, la Suède et la Finlande ont conjointement demandé leur adhésion à l’OTAN.

LA TURQUIE DIT PAS SI VITE

La plupart des observateurs s’attendaient à ce que les demandes de la Suède et de la Finlande soient accélérées, car elles remplissaient déjà les critères d’adhésion et la guerre en Ukraine ajoutait à l’urgence. Vingt-huit pays de l’OTAN ont rapidement ratifié les protocoles d’adhésion.

Mais le président turc Recep Tayyip Erdogan avait une idée différente. Il a déclaré que la Turquie ne pouvait pas accueillir les pays nordiques en tant qu’alliés de l’OTAN à moins qu’ils ne répriment les groupes qu’Ankara considère comme des menaces pour la sécurité, y compris le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, qui a mené une insurrection de plusieurs décennies en Turquie.

La Suède a accueilli plus d’un million de réfugiés au cours des dernières décennies, dont des dizaines de milliers de Kurdes de Turquie, d’Iran et d’Irak. Certains d’entre eux sympathisent avec le PKK, qui est désigné comme groupe terroriste par l’Union européenne.

Cherchant à répondre aux préoccupations d’Erdogan, la Finlande et la Suède ont signé un accord avec la Turquie lors du sommet de l’OTAN de l’année dernière à Madrid. Ils ont convenu de reprendre les exportations d’armes vers la Turquie qui avaient été suspendues à la suite d’une incursion turque en 2019 dans les zones kurdes du nord de la Syrie, de renforcer les lois antiterroristes et d’intensifier les efforts pour empêcher les activités du PKK dans leurs pays.

Lorsque les Suédois ont élu un gouvernement de centre-droit en septembre dernier, les négociations avec la Turquie devaient devenir un peu plus faciles car le précédent gouvernement social-démocrate avait été accablé par son soutien aux militants kurdes en Syrie liés au PKK.

Mais les choses se sont compliquées en janvier lorsque des militants pro-kurdes ont brièvement accroché une effigie d’Erdogan à un lampadaire devant l’hôtel de ville de Stockholm. Peu de temps après, un militant anti-islam du Danemark a brûlé le Coran devant l’ambassade de Turquie à Stockholm.

Si le but était de bloquer la candidature de la Suède à l’OTAN en exaspérant la Turquie, les protestations ont eu l’effet escompté : Ankara a gelé les pourparlers de l’OTAN avec la Suède, tout en permettant à la Finlande de s’y joindre en avril. Le gouvernement du Premier ministre conservateur Ulf Kristersson a passé des mois à essayer de réparer les dégâts.

Alors que les relations semblaient s’améliorer, un réfugié irakien a organisé le mois dernier une autre manifestation brûlant le Coran devant une mosquée de Stockholm, ébranlant l’espoir que la Turquie débloquerait l’adhésion de la Suède avant le sommet de l’OTAN à Vilnius.

QUI EST DERRIÈRE LES MANIFESTATIONS ?

Les manifestations anti-Erdogan ont rassemblé des manifestants pro-kurdes et d’extrême gauche en Suède. Certains participants ont agité des drapeaux du PKK. Pendant ce temps, les incendies du Coran ont été perpétrés par un militant d’extrême droite du Danemark et un réfugié chrétien d’Irak. Ils n’auraient peut-être pas attiré beaucoup d’attention sans les projecteurs de l’OTAN, mais Ankara surveillant de près les développements en Suède, les manifestations ont fait la une des journaux en Turquie et dans d’autres pays musulmans, où les dirigeants ont critiqué la Suède pour les avoir autorisées. Cela a provoqué une discussion en Suède sur la question de savoir si brûler le Coran peut être considéré comme une incitation à la haine, ce qui est illégal, ou une expression légale d’opinion sur une religion mondiale.

Les responsables suédois tentent d’assurer à la Turquie que la Suède n’est pas une nation islamophobe, soulignant que le gouvernement ne tolère pas les incendies de Coran mais ne peut pas les arrêter, citant la liberté d’expression. Les fermes condamnations des manifestations par le gouvernement ont provoqué une réaction violente au niveau national, les critiques accusant Kristersson de se plier en quatre pour apaiser la Turquie.

Les manifestations ont également soulevé des soupçons d’ingérence russe. Dès que la Suède a lancé sa candidature à l’adhésion, le service de sécurité du pays a averti que Moscou pourrait accroître ses activités d’influence au cours du processus de candidature. Cependant, aucune preuve n’a émergé des liens de la Russie avec les manifestants.

QU’EST-CE QUE LA TURQUIE VEUT D’AUTRE ?

Le blocage par la Turquie de la candidature suédoise à l’OTAN a irrité les États-Unis et d’autres alliés. Certains analystes ont suggéré que la Turquie utilisait son influence pour faire pression pour obtenir des avions de combat F-16 améliorés des États-Unis. Alors que les responsables turcs et américains ont déclaré que le processus d’adhésion suédois et les mises à niveau du F-16 ne sont pas liés, le président Joe Biden a implicitement lié les deux problèmes. lors d’un appel téléphonique à Erdogan en mai.

« J’ai parlé à Erdogan et il veut toujours travailler sur quelque chose sur les F-16. Je lui ai dit que nous voulions un accord avec la Suède. Alors allons-y », a déclaré Biden.

Juste avant de partir pour le sommet de l’OTAN à Vilnius lundi, Erdogan a formulé une autre demande. Il a déclaré que les pays européens devraient rouvrir des pourparlers gelés depuis longtemps pour faire entrer la Turquie dans l’Union européenne. « Lorsque vous ouvrirez la voie à la Turquie, nous ouvrirons la voie à la Suède comme nous l’avons fait pour la Finlande », a-t-il déclaré.

Après qu’Erdogan ait rencontré séparément Kristersson et le président du Conseil de l’UE Charles Michel à Vilnius, le secrétaire général de l’OTAN a annoncé une percée : Erdogan était prêt à envoyer le protocole d’adhésion de la Suède au Parlement turc en échange d’une coopération plus approfondie sur les questions de sécurité et du soutien suédois pour relancer la quête de la Turquie pour Adhésion à l’UE.

Tout en célébrant l’accord comme un « très grand pas sur la route » vers l’adhésion à l’OTAN, Kristersson n’a pas qualifié l’adhésion à l’OTAN d’accord conclu, notant qu’il n’était pas clair quand le Parlement turc prendrait sa décision.

QU’EN EST-IL DE LA HONGRIE ?

Contrairement à la Turquie, la Hongrie n’a pas expliqué pourquoi elle n’a pas encore ratifié l’adhésion de la Suède à l’OTAN. La Hongrie entretenait des relations économiques et diplomatiques étroites avec la Russie avant la guerre. Depuis le début, le Premier ministre Viktor Orban a refusé de soutenir l’Ukraine avec des armes et s’est opposé aux sanctions de l’Union européenne contre Moscou.

Lors d’une visite à Vienne la semaine dernière, Orban a démenti que la Hongrie retarde l’adhésion de la Suède.

« Nous soutenons l’adhésion de la Suède, mais le parlement hongrois n’a pas encore ratifié la décision », a-t-il déclaré. « Nous sommes en contact permanent avec le secrétaire général de l’OTAN et les Turcs. Donc si nous avons quelque chose à faire, nous agirons.

De nombreux analystes pensent qu’Orban attend la prochaine décision d’Erdogan et que la Hongrie approuvera l’adhésion de la Suède si la Turquie semble susceptible de faire de même. C’est ce qui s’est passé avec l’adhésion de la Finlande.

___ Les rédacteurs de l’Associated Press Justin Spike à Budapest et Geir Moulson à Berlin ont contribué à ce rapport.

Karl Ritter, l’Associated Press