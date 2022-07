La route North Klondike rouvre alors que les incendies de forêt au Yukon sont « maîtrisés » par la pluie

L’autoroute North Klondike, au Yukon, près de Stewart Crossing, a été rouverte à la circulation lundi, les responsables des services d’urgence affirmant qu’un changement de temps les a aidés à mieux gérer les incendies de forêt dans la région.

“Vraiment, l’essentiel est que les conditions d’incendie soient maîtrisées à cause de toute la pluie”, a déclaré Haley Ritchie, agent d’information à Yukon Wildland Fire Management.

“Donc, cela signifie moins de fumée, aucun risque de flammes au bord de l’autoroute – c’est vraiment de cela qu’il s’agit.”

Ritchie a déclaré lundi matin que les automobilistes pourraient encore devoir suivre une voiture pilote à travers certaines parties du tronçon d’autoroute rouvert, selon les conditions. Elle prévient cependant que les choses pourraient encore changer à tout moment.

“S’il s’assèche, si le comportement du feu change, nous devrons réévaluer à nouveau, malheureusement.”

Des équipes de pompiers au travail près de Stewart Crossing, au Yukon Les équipes de pompiers combattent un feu de forêt à environ 10 km de Stewart Crossing, au Yukon, le 10 juillet. La stratégie consiste à ralentir la propagation du feu vers la communauté en pulvérisant le feu et en déterrant les braises des racines.

Dimanche après-midi, il y avait 166 incendies de forêt au Yukon, des plaines Old Crow au nord à la frontière de la Colombie-Britannique au sud. Des dizaines de pompiers de la Colombie-Britannique sont sur le territoire pour aider, et un camp de 150 personnes à Pelly Crossing a été mis en place pour les héberger.

Des alertes d’évacuation sont toujours en place pour les communautés de la région, notamment Stewart Crossing, Mayo, Elsa et Keno City.

Mais Ritchie dit que les choses allaient un peu mieux lundi, à cause du temps changeant.

“[Recent rain] ne signifie pas nécessairement que cela éteint les incendies, mais cela nous donne plus de temps pour confirmer que ces incendies sont sous contrôle et pour y remédier », a-t-elle déclaré.

“Mais par rapport à la semaine dernière, nous sommes en bien meilleure forme en ce qui concerne les incendies ici.”

Ritchie a déclaré que les responsables espéraient plus de “pluies soutenues” pour aider à calmer les incendies, car pour le moment, il ne faudrait pas longtemps pour que les choses redeviennent dangereusement sèches.

Une vue de la North Klondike Highway et d’un feu de forêt à proximité à la fin de la semaine dernière. (Gouvernement du Yukon)

La pluie du week-end a particulièrement aidé à calmer l’activité des incendies dans les régions de Watson Lake et de Beaver Creek, ont déclaré des responsables.

Entre-temps, un nouvel incendie de 130 hectares sur la rive est du lac Tagish à Taku Arm occupait dimanche les équipes du Yukon et de la Colombie-Britannique. La fumée de l’incendie était visible dans la région des lacs du Sud et sur la route de l’Alaska.

Une équipe de gestion des incidents de la Colombie-Britannique avait également pris en charge la lutte contre les incendies dans des régions du centre du Yukon, notamment les incendies de Crystal Lake et de Willow Creek.

Le pompier Cody Wolfe était occupé le week-end, travaillant à mettre en place une ligne de contrôle pour contenir l’incendie de Crystal Lake – le plus important du territoire jusqu’à présent cette saison. Il a dit que les équipages étaient très motivés et que le moral était élevé.

Un camp de travail de 150 personnes a été installé près de Pelly Crossing, au Yukon, pour accueillir les pompiers de la Colombie-Britannique. (Anna Desmarais/CBC)

“En moyenne, nous travaillons probablement 12 ou 13 heures par jour. Ce sont de longues journées, mais notre équipe est assez bien équipée et nous nous entraînons en quelque sorte pour ce type de travail et ces longues journées”, a déclaré Wolfe.

Il a dit que le terrain était un peu différent de ce à quoi il était habitué chez lui en Colombie-Britannique.

“Courir dans une partie du sol gelé était nouveau pour nous”, a-t-il déclaré.

André Chalabi coordonne la réponse à l’incendie de Crystal Lake. Il a dit que l’objectif était de l’empêcher de se propager plus au nord jusqu’à la communauté de Stewart Crossing. Les équipes installaient une ligne de contrôle tout en arrosant le feu avec de l’eau, puis suivaient les flammes pour éteindre les points chauds persistants.

Les pompiers ont travaillé de longues journées pour contrôler la propagation de l’incendie de Crystal Lake près de Stewart Crossing. (Anna Desmarais/CBC)

“La façon dont le feu est arrivé ici, il a creusé profondément dans certaines zones, de sorte que l’équipage nettoie ou éteint activement le bord qui est creusé au-delà de la surface, de sorte que certaines racines brûlent et des choses plus profondes qui pourraient éclater plus tard”, il a dit.

Il a dit qu’ils avaient fait de “bons progrès” pour ralentir la propagation vers le nord, mais qu’il faudrait encore un certain temps avant que l’incendie ne soit éteint.

“Ce feu est de taille importante et le type de terrain et de bois est assez difficile à contourner”, a-t-il déclaré.

“Il ne s’éteindra pas avant l’hiver, ou jusqu’à ce que nous ayons des pluies importantes.”