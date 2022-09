Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur international masculin en septembre. Gualter Fatia/Getty Images

Le capitaine portugais Cristiano Ronaldo a déclaré qu’il ne se retirerait pas de ses fonctions internationales après la Coupe du monde et qu’il souhaitait participer à l’Euro 2024.

L’attaquant de Manchester United a déclaré que “la route n’est pas encore terminée” pour lui lors d’un gala organisé par la Fédération portugaise de football (FPF) mardi pour être devenu le meilleur buteur international masculin en septembre avec 109 buts.

“Je suis fier de recevoir un prix de cette ampleur”, a déclaré Ronaldo.

“Je n’ai jamais pensé qu’un jour je pourrais y parvenir. Je remercie tous ceux qui ont été importants dans ma carrière. La route a été longue, mais je voudrais dire que ma route n’est pas encore terminée. [You’re going to have to] prendre un peu plus de charge de Cris [Ronaldo.]”

Depuis ses débuts au Portugal en 2003, Ronaldo a marqué 117 buts en 189 matchs internationaux, dépassant le record établi par l’ancien attaquant iranien Ali Daei.

Cinq fois vainqueur du Ballon d’Or, Ronaldo a été capitaine du Portugal à la gloire de l’Euro 2016 et de la Ligue des Nations 2019.

“J’espère faire partie de la Fédération encore quelques années”, a-t-il ajouté. “Je me sens toujours motivé, mon ambition est grande. Je suis dans une équipe avec des jeunes. Je veux faire partie de cette Coupe du monde et de l’Europe aussi, je vais l’assumer tout de suite.”

Ronaldo, qui faisait partie de la dernière équipe du Portugal pour les prochains matchs de la Ligue des Nations contre la République tchèque et l’Espagne, était ravi d’ajouter un autre prix à sa collection alors qu’il recevait une ovation debout.

“Je suis heureux”, a-t-il déclaré. “J’ai déjà manqué de recevoir un prix.

“C’est avec fierté que je vois les gars avec qui j’ai joué, avec qui je vais jouer.”

L’ancien attaquant de la Juventus et du Real Madrid a ensuite plaisanté sur la durée de sa carrière. Il rit et dit : “[United and Portugal teammate] Diogo [Dalot] même plaisante avec moi ‘tu as joué avec tout le monde, jusqu’à ce que tu deviennes une carcasse’ et c’est vrai.”

Le milieu de terrain portugais Bruno Fernandes, qui joue avec Ronaldo à United, a soutenu Ronaldo pour continuer à battre des records dans sa carrière internationale après la Coupe du monde, qui débutera au Qatar en novembre.

“Celui qui pourrait croire qu’il ne voulait pas participer à ce Championnat d’Europe ne le connaît pas”, a déclaré Fernandes lors d’une conférence de presse mercredi.

“Nous connaissons bien la résilience, le goût et l’ambition dont il a fait preuve au fil des ans. Ce n’est pas nouveau. Nous savons que Cristiano veut réaliser des choses que d’autres n’ont jamais réalisées. Il aura toujours la même importance. C’est le meilleur joueur du monde et il continuera à surmonter des obstacles que d’autres ne peuvent pas.”

Ronaldo, qui a marqué 24 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues pour United la saison dernière, a été nommé sur la liste des 30 nominés au Ballon d’Or le mois dernier.

Ronaldo a mis fin à sa sécheresse de buts depuis le point de penalty lors d’une victoire 2-0 contre le shérif Tiraspol en Ligue Europa. C’était son premier but en huit matches cette saison et le 699e de sa carrière en club.