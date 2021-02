La route hors verrouillage – que se passe-t-il quand?

Aujourd’hui, Boris Johnson fera le premier pas dans un voyage « prudent – mais irréversible » pour sortir le pays du verrouillage alors qu’il établira sa feuille de route pour les prochains mois.

Prudent à cause de ce qui s’est passé en décembre de l’année dernière quand une courte période de relâchement a provoqué un énorme pic de cas; irréversible parce que le premier ministre sait que l’appétit du public pour un retour des restrictions a disparu, il doit donc faire preuve de prudence.

Le plan directeur de M. Johnson prévoit une nouvelle série d’assouplissements des restrictions actuelles chaque mois jusqu’en juin, un plan en quatre phases pour que la Grande-Bretagne se rapproche le plus possible de la normale tandis que le déploiement des vaccins se poursuit au rythme.

Il est entendu que le Premier ministre a rencontré Matt Hancock, le secrétaire à la Santé et le chancelier Rishi Sunak pour approfondir les détails hier soir, et présentera son plan complet au cabinet avant son dévoilement.

À chaque étape, le gouvernement a été exhorté à envisager quatre «tests» – infections, ne pas submerger le NHS, vaccinations et protection contre les nouvelles variantes – sur lesquels fonder leur décision d’aller de l’avant.

Sous le mantra «des données et non des dates», il est entendu qu’il y a une marge de manœuvre pour retarder une relaxation si, à un moment quelconque, on craint d’aller trop vite ou si l’un des tests n’est pas satisfait.

Bien que les détails exacts soient rendus publics plus tard, voici ce qui est censé être prévu pour la feuille de route de M. Johnson hors verrouillage:

Partie 1 – 8 mars

Toutes les écoles d’Angleterre accueilleront de nouveau des élèves du primaire et du secondaire. M. Johnson avait précédemment déclaré que les parents recevraient un préavis de deux semaines pour un retour, dans quinze jours à compter de demain.

Les sports reviendront également, ce qui signifie que les enfants pourront participer à des cours d’éducation physique et à des activités parascolaires supervisées. Selon le Daily Telegraph, il n’est pas obligatoire que les sports se déroulent uniquement à l’extérieur, ce qui signifie que les piscines et les courts intérieurs peuvent être utilisés.

On espère que chaque enfant pourra être testé pour le coronavirus avant son retour, les écoles étant libres de choisir d’échelonner le retour initial pour éviter tout problème.

Dans le reste du Royaume-Uni, Nicola Sturgeon a déjà confirmé que les écoles écossaises commenceront à rouvrir à partir d’aujourd’hui, tandis qu’au Pays de Galles, les écoles primaires commenceront le processus de réouverture lundi prochain et Mark Drakeford annoncera un « examen » du verrouillage vendredi.

En Irlande du Nord, les écoles resteront fermées à la plupart des élèves jusqu’au 8 mars au moins. Stormont discute de ce qu’il faut faire concernant les restrictions générales.

Ailleurs, une personne pourra rencontrer un parent ou un ami dans un espace public extérieur pour socialiser.

Les résidents des foyers de soins auront également droit à un seul visiteur désigné, ce qui signifie qu’un enfant ou un être cher sera autorisé à voir son parent pour la première fois depuis des mois. Le visiteur devra porter un EPI et un test négatif pour Covid avant d’entrer. Il est permis de se tenir la main, mais les baisers et les câlins restent interdits.

Partie 1b – 29 mars

Il est entendu que la règle générale «rester à la maison» sera supprimée ici.

Plus important encore, la «règle des six» pour les rassemblements d’amis et de parents reviendra. Cela permet à six personnes de ménages différents ou à plus de six de deux ménages de se rencontrer dans un espace extérieur.

Avec un temps, espérons-le, beaucoup amélioré, les sports de plein air, y compris ceux impliquant des équipes comme le football et le basket-ball, reviendront avec le golf et le tennis.

Les sports en salle resteront hors de la table, sauf à l’école. Il est possible qu’il y ait des conseils incitant les sports d’équipe à minimiser les contacts, par exemple toucher le rugby plutôt que le rugby.

La règle du « rester local » sera également supprimée ici, de sorte que les gens seront autorisés à conduire pour voir un parent ou des amis, tant que toute socialisation reste à l’extérieur.

La suppression des ordonnances de «rester à la maison» n’a cependant pas d’incidence sur le travail, sans modification des conseils sur les personnes travaillant à domicile «dans la mesure du possible».

Partie 2 – Avril

Les sources gouvernementales ont hésité à donner des détails sur les plans plus loin que mars, mais on pense que le plus gros pour avril sera le retour du commerce de détail non essentiel.

De nombreux magasins ont choisi d’arrêter les services de clic et de collecte pendant le verrouillage national, mais cette pratique pourrait être encouragée pour éviter qu’un grand nombre de personnes ne se rende dans des magasins où cela est évitable.

La règle des deux mètres est susceptible de rester en place à mesure que les magasins font leur retour initial, il a été l’un des conseils les plus efficaces du gouvernement, les magasins dépensant des millions pour la signalisation indiquant aux clients de rester séparés.

À ce stade, il pourrait également y avoir un service de plats à emporter autorisé pour le pub et les restaurants, ou peut-être même des repas en plein air.

Les chefs d’entreprise et les conservateurs d’arrière-ban ont exhorté M. Johnson à « faire preuve d’audace » dans ses projets de réouverture de l’économie, notamment en permettant aux lieux d’accueil tels que les pubs de passer un été complet.

Partie 3 – mai

Le 23 mars 2020, il y a plus d’un an à ce stade, des fêtards sans restriction ont emballé des pubs pour la dernière fois avant que le pays ne se verrouille complètement du jour au lendemain.

Mai pourrait être un moment crucial dans l’assouplissement des restrictions avec le retour partiel des rassemblements en salle, tant dans les pubs que dans les restaurants.

Ceci est considéré comme l’un des domaines les plus risqués de transmission du virus pour le gouvernement et sera examiné attentivement beaucoup plus près du moment avant qu’une décision ne soit prise.

À ce stade, si le gouvernement a atteint ses plans de déploiement de vaccins, les groupes les plus vulnérables à Covid-19 – ceux de plus de 50 ans – auront tous déjà reçu leur vaccin.

Les députés conservateurs et le secteur de l’hôtellerie britannique font pression pour une ouverture encore plus précoce et ont souligné que de nombreux pubs et restaurants sont confrontés à une «crise financière».

Ils veulent que le service à l’intérieur se fasse dès que c’est sûr, avec un service à table et une obligation de porter des masques lorsqu’ils ne mangent pas ou ne boivent pas susceptibles de devenir la norme.

Des coiffeurs et des salons de beauté pourraient également ouvrir.

L’assouplissement le plus important, mais le plus insaisissable, sera probablement les vacances. Arrivant juste à la fin de la feuille de route étant informée par des sources gouvernementales, les vacances pourraient ne pas être prévues avant juin, ce qui signifie une ruée vers la plage pendant les jours fériés post-mai.

Partie 4 – Juin

À ce stade, le gouvernement s’empresse de voir chaque adulte britannique se voir offrir son premier coup de Covid, et un niveau d’immunité dans la société que certains pensent être adéquat pour le plus grand relâchement de tous – les vacances.

Le secteur du tourisme est l’un des plus touchés par la pandémie, seuls les hôtels de l’aéroport remplissant leurs chambres – et la plupart d’entre eux ne sont pas par choix.

On pense également que cet assouplissement des restrictions concerne uniquement les vacances au Royaume-Uni plutôt que les voyages internationaux, ce qui pourrait nécessiter le développement d’un programme de passeport vaccinal.

Différents ménages peuvent également, enfin, pouvoir se réunir à l’intérieur. Mais une grande partie des changements de la quatrième étape dépendra de l’efficacité du déploiement du vaccin d’ici là.