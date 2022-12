La route d’Hawaï dans les limbes alors que la lave du Mauna Loa continue de ramper

HONOLULU (AP) – Environ une semaine et demie depuis le début de l’éruption du plus grand volcan du monde, les responsables d’Hawaï continuent de se préparer à ce que la lave lente se croise avec une route cruciale de Big Island, même si les scientifiques ne savent pas quand ni même si cela arrivera.

Mercredi matin, la lave du Mauna Loa, qui a commencé à éclater le 27 novembre après avoir été calme pendant 38 ans, était à 1,8 miles (2,89 kilomètres) de Saddle Road, également connue sous le nom de Route 200 ou Daniel K. Inouye Highway, des scientifiques du US Geological Enquête dit. La route relie les côtés est et ouest de la vaste île.

La semaine dernière, des responsables ont déclaré que le plus tôt que la lave pourrait atteindre la route était d’une semaine. Mais, comme prévu, la lave a considérablement ralenti ces derniers jours alors qu’elle se déplaçait sur un terrain plus plat, laissant les scientifiques incapables d’estimer une chronologie plus claire.

“J’aimerais que nous puissions donner une meilleure réponse”, a déclaré mercredi David Phillips, responsable scientifique adjoint à l’Observatoire des volcans hawaïens de l’USGS. “Et donc juste sur la base de son comportement actuel et de toutes les variables impliquées, il est très difficile d’estimer une heure, un lieu ou même un si, il croiserait l’autoroute.”

Le front d’écoulement semblait encore moins actif mercredi que la veille, peut-être à cause d’une éruption de lave dirigée vers le haut qui pourrait détourner la lave de ce qui se dirige vers l’autoroute, a déclaré Phillips.

Les scientifiques surveillaient le débordement à environ 2,5 miles (4 kilomètres) en amont du front de lave, mais il ne représentait actuellement aucune menace, a déclaré Phillips. Il n’était pas clair s’il continuerait à être actif, mais si c’était le cas, il faudrait un certain temps avant qu’il n’atteigne la route, a-t-il déclaré.

Le maire du comté d’Hawaï, Mitch Roth, a déclaré que la planification d’une fermeture de route se poursuivait. Les habitants de l’île se préparent à des bouleversements majeurs si la lave rend la route impraticable, obligeant les conducteurs à trouver des itinéraires côtiers alternatifs, ce qui pourrait ajouter des heures aux temps de trajet.

Roth a averti que la route pourrait même fermer avant l’arrivée de la lave si certains lave-gawkers continuent à mal se comporter, y compris les personnes qui marchent dans des zones fermées pour avoir un aperçu plus proche.

Des milliers d’automobilistes conduisant le long de la route pour regarder la lave ont incité les autorités à ouvrir une “route d’atténuation” à sens unique la semaine dernière.

L’itinéraire semble avoir contribué à réduire les collisions qui se produisaient la nuit lorsque le trafic d’observation de la lave augmentait, ont déclaré des responsables.

Environ 20 membres de la Garde nationale ont été envoyés pour aider à gérer les problèmes liés à la lave, y compris la sécurité et la circulation. Le comté a également embauché des agents de sécurité pour aider à empêcher les gens d’entrer dans les zones interdites, a déclaré Roth.

“Alors que nous examinons cette coulée de lave, vous savez, la préoccupation n’a pas été tant pour les personnes blessées par la lave”, a déclaré Roth mardi, “ce sont les personnes gravement blessées par des accidents de la circulation.”

Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press