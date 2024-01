La route des Pumas 7 vers Paris 2024 brille plus que jamais

Los Pumas 7 ont battu l’Australie en finale du Perth Sevens. Crédit : UAR

Deux médailles d’or et une d’argent en trois étapes disputées jusqu’à présent cette saison. Première place incontestée du classement. La meilleure équipe de Sevens au monde aujourd’hui. Les Pumas 7 ne cessent de rêver et continuent à un rythme soutenu.

Dans ce qui semblait être une fête totale pour les locaux – leurs deux équipes ont atteint la finale du tournoi – ils ont fini par perdre les deux titres (chez les femmes contre l’Irlande 19-14 et chez les hommes 31-5 contre l’Argentine). Quoi qu’il en soit, lors des débuts de Perth en tant qu’étape au calendrier, l’objectif d’être la « plus grande fête de la ville » a été atteint.

En juillet dernier, World Rugby annonçait le nouveau format SVNS pour la saison 2024. Dans le cadre de ses changements, les étapes de Hamilton et de Toulouse ont été supprimées, une seule étape sera jouée à Hong Kong, Londres a été remplacée par une finale unique à Madrid et l’étape d’Australie s’est déroulée d’est en ouest. Depuis la création du circuit en 1999, l’étape australienne a traversé les villes de Brisbane, Adélaïde, Gold Coast et Sydney.

Dans le cadre du renouvellement, il a également été précisé que désormais, le calendrier se terminera par une seule finale, qui se tiendra à Madrid, où les huit meilleures équipes s’affronteront pour déterminer le vainqueur de la saison. Contrairement aux éditions précédentes, le vainqueur ne sera pas défini par la somme des points, mais par celui qui parviendra à être le meilleur sur le sol espagnol. Tout mènera à l’arrivée des Jeux Olympiques de Paris 2024, où débutera le rugby à sept le 24 juillet.

HBF Park a été le stade choisi par Perth pour ses débuts en tant que lieu du calendrier du Sevens Circuit. Crédit : @valubonadeo

Pour l’équipe argentine, Perth représentait le défi de voir comment leur processus se poursuivait après deux premières étapes très réussies : ils ont joué la finale à Dubaï et ont remporté le titre au Cap. S’agissant du premier tournoi d’une année riche en activité, les statistiques les présentaient comme favoris, mais le dynamisme d’un sport en évolution conduit également à des résultats variés. Sans négliger, bien sûr, qu’on ne peut jamais se détendre face à des puissances comme la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, l’Irlande, l’Australie ou les Fidji. Heureusement pour eux, il n’y a pas eu de surprises sur le sol australien et l’histoire du rugby argentin a ajouté un nouveau chapitre plein d’émotion, d’effort, de sacrifice et d’unité.

Mais cette histoire compte déjà plusieurs chapitres à son actif. C’est en 2013 que Santiago Gómez Cora prend les commandes de l’équipe Seven, pleine de rêves qui semblaient lointains. L’engagement était de mener un processus à long terme, d’autonomiser les jeunes joueurs, de soutenir les plus expérimentés et d’ouvrir les frontières : rechercher les meilleurs joueurs à travers le pays.

Ce cadeau est le résultat de 10 ans de travail.

Le travail, pas le hasard. Jeu, croissance, formation et éducation. Pas à pas. Ne pas faire confiance aux bons, mais ne pas non plus céder aux mauvais. Toujours devant.

Depuis le début de l’ère Gómez Cora, Los Pumas 7 sont devenus champions des Jeux panaméricains de Lima 2019 et Santiago 2023, médaille d’argent à Toronto 2015, sixième à Rio 2016, médaille de bronze à Tokyo 2020, vice-champion des Seven Series 2023. (ils ont remporté trois des six finales qu’ils ont disputées dans un calendrier de 11 étapes) et aujourd’hui leaders du classement 2024 avec deux titres et une finale. L’histoire se raconte.

Rodrigo Isgró célèbre avec le public argentin son retour dans l’équipe après son passage à la Coupe du monde 2023 en France avec Los Pumas 15. Crédit : Los Pumas 7

Ce cadeau appartient à chacun des joueurs présents depuis lors dans l’effectif. Parmi ceux qui sont restés sur la route à cause de blessures, comme Alejo Lavayén qui s’est déchiré les ligaments lors de l’étape de Dubaï en décembre dernier. De ceux qui ont pris leur retraite. De ceux qui ont ouvert la voie et sont allés à Los Pumas, 15. De ceux qui sont partis et sont revenus.

Ce cadeau appartient à toute l’équipe en dehors du terrain. De Santiago Gómez Cora (entraîneur principal) à Leonardo Gravano (entraîneur adjoint), Juan Galarraga (préparateur physique), Tomás Romero (manager), Julián Ferraris (kinésithérapeute) et ceux qui sont restés en Argentine. Des bénévoles qui accompagnent l’équipe à chaque étape. De leurs familles. Des fans qui les suivent dans le monde entier et de ceux qui deviennent accros à la télévision en Argentine. Des clubs. Des enfants qui rêvent d’être un jour Puma.

Les Pumas arriveront à Paris avec le rêve de répéter, ou sûrement d’améliorer, la médaille de bronze historique remportée à Tokyo 2020. Même si le chemin est long – il reste encore cinq étapes à jouer – ils ont clairement indiqué qu’il y avait une équipe pour être enthousiasmé et avoir beaucoup de potentiel pour continuer à réaliser de grandes choses.

En fin de compte, Los Pumas 7 sont plus qu’une équipe : c’est une famille. Un groupe d’amis qui se rassemblent dans le même camp, poursuivant le même rêve, célébrant les bons moments et s’embrassant même dans les mauvais moments. Des amis qui s’accompagnent dans des réalisations individuelles telles que des récompenses ou des diplômes universitaires, qui partent en vacances ensemble, qui quittent leur province pour vivre à Buenos Aires et pouvoir s’entraîner sans limites. Et pour nous, ceux qui suivent fièrement leurs aventures à travers le monde, nous ne pouvons que continuer à rêver et espérer que ce qui a été réalisé aujourd’hui ne sera que le fondement de ce qui viendra demain.