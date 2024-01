La route des Eagles vers le Super Bowl est désormais plus claire

Les Eagles de Philadelphie ont perdu cinq matchs sur six. Ils ont été épilés lors de chacun de leurs deux derniers matchs par deux équipes putrides des Cardinals de l’Arizona et des Giants de New York. Ils ne ressemblent en rien aux prétendants au Super Bowl, mais ont au moins réussi à décrocher la 5e place des séries éliminatoires de la NFC grâce à leur début de saison 10-1.

Maintenant que nous avons éliminé cette clause de non-responsabilité, examinons leur chemin vers le Super Bowl, qui est devenu plus clair après avoir appris les résultats des deux jeux joker NFC.

• Adversaire du tour Wildcard : Tampa Bay Buccaneers, 20h15, Monday Night Football, 14 janvier.

Nous le savions déjà, bien sûr. Vous pouvez retrouver notre analyse de ce match ici et ici.

Je n’ai pas besoin de vous dire que la saison des Eagles est terminée dès qu’ils perdent, n’est-ce pas ? OK, bon, continuez…

• Adversaire de la ronde de division : Lions de Détroit, 15h00, dimanche 21 janvier.

Comment les Eagles se sont-ils retrouvés avec les Lions comme adversaire du tour de division (s’ils arrivent jusque-là) ? Eh bien, ils avaient quatre adversaires potentiels lors de la ronde de division, qui allaient être basés sur les résultats des deux matchs de la ronde wildcard NFC disputés dimanche entre les Cowboys/Packers et les Lions/Rams. C’étaient les 49ers, les Cowboys, les Lions et les Rams. Ils ne pouvaient pas jouer contre les Packers. Voici les scénarios dans lesquels ils affronteraient chaque adversaire potentiel, par ordre de probabilité la plus élevée à la plus faible.

• (2) Cowboys et (3) Lions gagnent : les Eagles jouent sur la route contre les .

• (2) Cowboys et (6) Rams gagnent : les Eagles jouent sur la route contre les .

• (7) Packers et (3) Lions gagnent : les Eagles jouent sur la route contre les .

• (7) victoires des Packers et (6) Rams : les Eagles jouent à domicile le .

Comme vous le savez probablement, la NFL n’utilise pas de véritable système de séries éliminatoires comme le tournoi de basket-ball de la NCAA. Les 49ers, tête de série 1, qui ont obtenu un laissez-passer lors du tour de wildcard, peuvent jouer contre la tête de série la plus basse restante lors du tour de division. Lorsque les Packers ont bouleversé les Cowboys dimanche, ils sont devenus la première tête de série 7 à remporter un match éliminatoire de la NFL. En tant que tête de série la plus basse, ils affronteront les 49ers la semaine prochaine.

C’était un résultat exceptionnel pour les Eagles, qui éviteront désormais d’affronter les 49ers en ronde de division (comme expliqué ci-dessus) ainsi que les Cowboys (ils ont perdu et leur saison se termine encore une fois de manière dévastatrice, duh).

Au lieu de cela, ils affronteront les Lions, qui ont battu les Rams dimanche.

Nous en aurons beaucoup plus sur les Lions si les Eagles battent les Bucs lundi soir, mais les CliffsNotes sont qu’ils ont une attaque explosive et créative, mais une défense contre la passe fragile.

Et oui, ce match est déjà prévu à 15h00 dimanche prochain.

• Match de championnat NFC : 49ers de San Francisco ou Packers de Green Bay, dimanche, 15h00 ou 18h30, le 28 janvier.

Si les Eagles dépassent les Lions d’une manière ou d’une autre, ils affronteront le vainqueur du match de la ronde divisionnaire 49ers-Packers. Si c’est les Niners, ce match aura lieu à San Francisco. Si c’est les Packers, ça aura lieu à Philadelphie.

