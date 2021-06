La route de Netanyahu à travers l’histoire d’Israël, en images

« Bibi, roi d’Israël !

C’est un cri de ses fervents partisans qui aurait pu faire réfléchir le roi David, sans parler du roi Salomon. Mais Benjamin Netanyahu, le plus ancien Premier ministre d’Israël, a finalement perdu son emploi, incapable de concocter une majorité définitive à la Knesset après quatre élections au cours des deux dernières années.

Le gouvernement qui l’a remplacé aujourd’hui est cependant fragile. Peu de choses tiennent le coup, sauf un désir de faire démissionner M. Netanyahu, où il ne sera plus à l’abri d’une sanction, s’il est reconnu coupable, pour des accusations de corruption.

Mais M. Netanyahu semble toujours diriger le plus grand parti d’Israël, le Likoud, et étant donné la politique déchirée d’Israël, sa chute pourrait n’être qu’une sorte de congé sabbatique.

Quelles que soient les critiques de ses actions et son cynisme politique, la carrière de M. Netanyahu représente un accomplissement extraordinaire pour un homme qui a grandi dans l’ombre d’un père difficile et exigeant et d’un frère héros, tué à l’âge de 30 ans aux commandes de l’un des entreprises militaires les plus célèbres, l’opération Entebbe. L’opération de 1976 a sauvé des otages détenus à l’aéroport d’Entebbe en Ouganda.