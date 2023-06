La route de Manchester City vers l’affrontement au sommet contre l’Inter Milan

Manchester City disputera sa deuxième finale de Ligue des champions en trois ans lorsque l’équipe anglaise rencontrera l’Inter Milan à Istanbul samedi.

Phase de groupes (Manchester City, Borussia Dortmund, Séville, FC Copenhague)

City a reçu un groupe plutôt bénin comprenant le Borussia Dortmund, une équipe de Séville qui a connu un mauvais début de saison, et l’outsider danois du FC Copenhague. City l’a traversé, remportant ses trois premiers matchs – 4-0 à Séville, 2-1 à domicile contre Dortmund et 5-0 à domicile contre Copenhague – avant qu’un match nul 0-0 au Danemark ne lui assure une place en huitièmes de finale avec deux matchs à perdre. C’était la première fois que City échouait à marquer dans un match cette saison, bien que l’équipe ait joué plus d’une heure avec 10 hommes après le carton rouge de Sergio Gomez et ait vu Riyad Mahrez avoir un penalty arrêté. City a terminé avec un match nul 0-0 à Dortmund et a battu Séville 3-1 à domicile. Le point culminant de la phase de groupes pour City a été la volée volante d’Erling Haaland pour le vainqueur contre Dortmund, son ancien club.

A LIRE AUSSI| Le transfert de choc de Lionel Messi à l’Inter Miami, l’échange saoudien de Karim Benzema et d’autres changements possibles pendant la fenêtre de transfert d’été 2023

16 derniers contre RB Leipzig

Le match retour contre Leipzig a été le match le plus prolifique de Haaland sous un maillot de City. L’attaquant a marqué cinq buts avant l’heure de jeu dans une victoire de 7-0 pour compléter une victoire cumulée de 8-1. Seuls deux joueurs – le grand argentin Lionel Messi et l’attaquant brésilien Luiz Adriano – avaient auparavant marqué cinq buts en un seul match de Ligue des champions. C’était la plus lourde défaite européenne de Leipzig et un choc compte tenu de la façon dont l’équipe allemande a parfois troublé City lors de son match nul 1-1 au match aller, lorsque Mahrez a marqué le premier match. Leipzig était beaucoup trop ouvert lors du match retour, jouant directement dans les mains de City, avec Ilkay Gundogan et Kevin De Bruyne marquant également.

Quart de finale vs Bayern Munich

La victoire cumulée 4-1 de City sur le Bayern Munich n’a pas été aussi convaincante que le score le suggère – comme l’a dit plus tard le manager Pep Guardiola. City a été clinique lors d’une victoire 3-0 lors du match aller au stade Etihad, avec le curleur du pied gauche de Rodri de l’extérieur de la zone qui a sorti l’impasse dans une première mi-temps de haute qualité avant que les buts de Bernardo Silva et Haaland ne pressent l’avantage de City dans le 20 dernières minutes. City vacillait au début du match retour mais a tenu le coup et a réussi à prendre la tête grâce à Haaland après une contre-attaque sur la longueur du terrain menée par De Bruyne. À ce moment-là, Haaland avait déjà skié un penalty au-dessus de la barre transversale et Joshua Kimmich a attrapé une consolation tardive pour le Bayern, également sur place.

A LIRE AUSSI| UEFA Champions League: Ashley Westwood pense que l’Inter Milan n’est pas l’outsider face à Manchester City

Demi-finale contre le Real Madrid

City a vengé la douloureuse sortie en demi-finale de la saison dernière aux mains du Real Madrid, faisant match nul 1-1 dans la capitale espagnole avant de produire sans doute sa meilleure prestation sous Guardiola pour remporter le match retour 4-0 à domicile. L’égalisation à long terme de De Bruyne en seconde période au Santiago Bernabeu a annulé l’ouverture tout aussi sublime de Vinicius Junior et a donné à City la plate-forme pour vaincre Madrid une semaine plus tard. Silva a marqué deux buts en première mi-temps et il y en avait plus après la mi-temps pour Manuel Akanji et Julian Alvarez dans une performance de City débordant de puissance et de confiance. « Nous nous sentons imparables », a déclaré l’ailier de City Jack Grealish.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Presse associée)