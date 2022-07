La route de l’Angleterre vers la finale de l’Euro 2022 a été difficile, mais elle est guidée par l’histoire et inspire la nation

TEDDINGTON, Angleterre – La séance d’entraînement de l’Angleterre vendredi à la base de l’équipe a été la plus compétitive à ce jour.

Selon le vétéran Jill Scott et d’autres qui étaient là, c’était le plus plein régime des neuf dernières semaines. Les tacles volaient – Scott a ressenti toute la force d’un tête-à-tête avec Millie Brighttandis que Géorgie Stanway aussi collé un sur elle. “Ses tacles dans ce tournoi ont été phénoménaux, donc je vais prendre quelques points pour ça”, a déclaré Scott.

2 Connexe

Il y a une grande finale dimanche – la finale de l’Euro 2022 contre l’Allemagne, pour être exact (EN DIRECT à 12 h HE sur ESPN et ESPN +) – et cela signifie qu’il y a peu d’occasions d’impressionner l’entraîneur Sarina Wiegman et de la forcer à repenser le choix d’une autre équipe inchangée, il est donc inutile que les joueurs gardent quoi que ce soit en réserve.

Scott, 35 ans, est le plus expérimenté de ce groupe et personnifie les objectifs de l’équipe. Elle a été sur le banc la plupart du temps, mais a été utilisée comme remplaçante lors de son huitième tournoi majeur, en plus de deux Jeux olympiques. L’accueil qu’elle reçoit témoigne de ce qu’elle a fait pour le jeu.

Beaucoup de membres de cette équipe d’Angleterre parlent de l’équipe de 2009 qui a atteint la finale avec révérence – ils se souviennent d’avoir regardé la diffusion de cette finale en Finlande et d’avoir vu l’Angleterre tomber sur une défaite 6-2. Ce sont les légendes les plus récentes du football féminin – elles ont même des chambres qui portent leur nom dans leur hôtel du sud-ouest de Londres – celles qui sont immortalisées sur YouTube et qui ont influencé cette culture actuelle.

– Euro 2022 : guide quotidien de la couverture, des matches, etc.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Mais il y a ce merveilleux croisement entre les générations chez Scott : elle était là à l’époque où le financement était insuffisant, les foules clairsemées pour les matchs de championnat et les kits mal ajustés. Quand elle parle de ce que c’est que d’être une joueuse anglaise au cours des 15 dernières années – les expériences qu’elle a vécues et comment elle a vu le jeu se développer jusqu’à la finale de dimanche – vous écoutez. Cela vaut pour certains des jeunes joueurs qui ont choisi son cerveau cette semaine.

L’équipe d’Angleterre a été unie alors qu’elle a dominé son chemin à travers l’Euro 2022, mais chaque joueur a mené ses propres batailles pour atteindre la finale. Marc Atkins/Getty Images

“Ils veulent en savoir plus sur l’histoire du jeu”, a déclaré Scott. “Je n’arrête pas de leur dire que se rendre en finale n’est pas la norme, cela a pris du temps. Mais ils sont prêts pour cela. La faim et la détermination dont ils font preuve – les performances sont hors de ce monde.” Vient ensuite la qualification : « Mais vous ne voulez pas leur mettre trop de pression.

C’est le problème avec ce groupe – ils sont conscients de leur mission à plusieurs niveaux. Non seulement ils veulent gagner dimanche et devenir champions d’Europe, mais ce faisant, ils veulent inspirer les enfants qui regardent, tout en s’appuyant sur les fondations établies par les générations précédentes – de ceux qui se sont battus pour jouer en 1972 lorsque l’interdiction des femmes le football a été levé, tout au long du jeu devenant plus courant et pour le groupe actuel.

Chacun d’eux est convaincant en soi et, quand ils parlent d’héritage, ce n’est pas un discours d’entreprise – vous sentez que c’est inhérent à eux. Ils connaissent l’importance de rechercher des modèles et d’en être un eux-mêmes. Prenez Lotte Wubben-Moy. Elle n’a pas encore joué dans ces Euros, mais elle aussi a contribué à cet héritage. Au sein du camp, des joueurs comme Wubben-Moy, Beth England, Ellie Roebuck et Hannah Hampton n’ont pas encore joué, mais tous ont été là pour les “sessions explosives” le lendemain du match. Ces joueurs au plus profond de l’équipe ont fait partie intégrante de la préparation du onze de départ.

Jill Scott fait partie de l’équipe d’Angleterre depuis 2006 et elle a vu son équipe se rapprocher et échouer. Cette finale pourrait-elle être différente ? Naomi Baker/Getty Images

Après le match de mardi à Sheffield, alors que Wubben-Moy participait aux célébrations de l’équipe, elle a repéré un groupe de l’association caritative pour l’éducation et l’inclusion sociale Football Beyond Borders. Elle leur a donné sa chemise d’allumette et leur a demandé de la donner à quelqu’un qui le méritait. Ailleurs, la super-sub Alessia Russo a choisi Nancy, 10 ans, de son ancien club de football Bearstead et a donné à la jeune fille son maillot de match. Toutes sont des décisions prises sur le moment, mais celles qui laisseront une empreinte énorme. C’est quelque chose dont les joueurs ont parlé avant le début du tournoi.

“La chose la plus importante que Sarina a dite était au début :” Joue pour la petite fille qui voulait être à notre place “”, a déclaré Stanway. “Alors je jouerai pour la petite fille qui voulait jouer au départ, est allée à l’entraînement, a adoré, a rêvé d’être à notre place. Ouais, jouer pour elle.”

jouer 1:26 Emma Hayes parle de l’héritage de l’Euro 2022 après le succès de l’Angleterre en finale.

Des légendes comme Scott ne peuvent s’empêcher de ressentir cette pointe de nostalgie pour ce qui s’est passé avant. Scott a connu le chagrin de cette finale de 2009, mais repense plus fréquemment dans son esprit aux occasions manquées de leur défaite en quart de finale du Championnat d’Europe 2017 contre la sortie des Pays-Bas et de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2019 face à l’équipe nationale féminine des États-Unis.

Ce groupe? Eh bien, elle ne veut pas comparer les générations et leur qualité, mais elle aime ce groupe.

“En parlant uniquement de cette équipe, je vois des gens comme Keira Walsh et c’est une joueuse tellement talentueuse”, a déclaré Scott. “Les gens me disent tout le temps quand j’entre dans un tournoi, ‘Tu joues contre les meilleurs joueurs du monde.’ Mais je joue à leurs côtés tous les jours à l’entraînement, j’y crois vraiment.

“Ce que les gens ne voient pas, c’est leur dévouement – toute leur vie est axée sur le fait d’être de meilleurs joueurs. Le mélange d’expérience et de jeunesse a également été bon, mais nous avons un groupe spécial. La passion et la joie que nous avons pour le football unissent nous tous.”

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ SAMEDI 30 JUILLET

• Cercle Bruges vs Anderlecht (10h00 HE)

• Middlesbrough contre Albion (13 h HE)

• Bouclier communautaire : Liverpool contre Manchester City (12 h HE)

• DFL-Supercup : Leipzig contre Bayern Munich (14h30 HE) DIMANCHE 31 JUILLET

• Finale de l’Euro : Angleterre contre Allemagne (11h30 HE) LUNDI 1 AOÛT

• Watford contre Sheffield United (15 h HE)

• Coupe d’Allemagne : Energie Cottbus contre Werder Brême (14h30 HE)

En écoutant l’équipe d’Angleterre vendredi, vous ne penseriez pas qu’ils étaient sous pression. Stanway a été l’une des stars de ce tournoi, et elle a deux pensées en tête lorsqu’elle se permet de rêver de la finale : premièrement, elle veut gagner, et deuxièmement, elle veut embrasser ses parents pour la première fois. en six semaines.

Les pensées de Stanway sont emblématiques du groupe – chaque membre a des motivations collectives et individuelles pour le dimanche. Collectivement, ils veulent mettre fin à l’attente. Individuellement, ils ont tous surmonté leurs propres difficultés et chagrins sur et hors du terrain pour être ici.

Prendre le gardien Marie Earps. Elle pensait autrefois que ses journées internationales étaient terminées. Elle était troisième choix en 2019, puis a vu deux autres gardiennes promus avant elle après cette Coupe du monde. Elle a eu ces moments sombres où des pensées d’échec ont filtré dans son esprit, mais elle s’y est accrochée – et ici, elle est un premier choix retentissant.

“Je ne pense pas que je veuille vraiment revenir dans le passé”, a-t-elle déclaré après la victoire de l’Angleterre sur la Suède. “J’apprécie vraiment ce que je fais maintenant, j’aime faire partie de cette équipe et j’aime chaque minute.”

Beth Mead a eu le chagrin de manquer une place dans l’équipe des Jeux olympiques de Tokyo; capitaine Léa Williamson n’a joué que six minutes lors de la dernière Coupe du monde. Ni l’un ni l’autre n’allaient permettre que cela se reproduise.

Fran Kirby, centre, a surmonté une maladie cardiaque pour revenir dans l’équipe nationale anglaise, où elle a aidé à amener les Lionnes à la finale de l’Euro dimanche. Shaun Botterill/Getty Images

Il y a aussi des luttes hors-terrain qui ont été surmontées, comme celles de Fran Kirby, qui au cours des deux dernières années a eu de longues périodes hors du jeu avec une maladie cardiaque puis de la fatigue. Pourtant, la voilà qui se prépare pour une finale après son incroyable performance en demi-finale contre la Suède. Chloé Kelly a passé 11 mois avec une blessure au LCA mais est revenu à temps.

Et puis il y a ceux qui veulent faire amende honorable pour une déception précédente avec un maillot anglais. Pour ceux qui avaient connu le déchirement des tournois précédents comme Ellen White, l’émotion est devenue un peu trop forte après le match de mercredi.

Lorsque Scott parle de ses expériences précédentes, vous entendez sa voix trembler légèrement alors qu’elle parle de l’importance de l’héritage et de ceux qui ont porté la chemise avant elle et qui le feront à l’avenir. Mais vient ensuite cet avantage concurrentiel, et l’accent mis sur le fait de ne pas laisser passer ce moment et sur ce qu’elle peut personnellement influencer ce week-end.

“Nous voulons vraiment inspirer la nation”, a déclaré Scott. “Nous avons coché toutes ces cases. Comme je l’ai déjà dit, tous les joueurs qui ont précédé, ont mis ce maillot, les expériences d’apprentissage que nous avons eues en tant que joueurs – c’est pour tout le monde, vraiment, dimanche.

“Absolument tout le monde. Des bénévoles qui viennent d’aider les équipes féminines locales, celles qui le font encore, celles qui adorent le jeu. Je vois des journalistes ici et je les vois ici depuis 16 ans. , et ils le font juste pour l’amour du jeu. J’espère que tout le monde sait que, dimanche, si nous devons soulever ce trophée, ils ont tous la main dessus aussi.

“Nous avons gagné le droit pour l’équipe d’aller là-bas dimanche et d’en profiter. Ce fut un voyage incroyable jusqu’à présent et j’espère qu’il reste une grosse tique à faire.”