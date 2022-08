La route de l’Alaska fermée au nord de Fort St. John après un accident de camion-citerne en feu

Une personne serait morte après qu’un camion-citerne transportant un liquide inflammable a heurté le pont de la rivière Sikani le long de la route 97, à environ 200 km au nord de Fort St. John, jeudi 25 août.

Dans un communiqué de presse, la GRC de Fort St. John a déclaré que la collision s’était produite juste après 20 h 30. Les services d’incendie de Fort St. John et de Fort Nelson se sont rendus sur les lieux et ont trouvé le camion-citerne complètement englouti par les flammes émettant un grand panache de fumée toxique. La GRC dit croire que le conducteur est décédé dans la collision, mais une recherche définitive de la scène n’a pas encore été effectuée.

La cause de la collision fait l’objet d’une enquête, mais la GRC pense que l’explosion s’est produite après que le camion est entré en collision avec une barrière sur le pont et a pris feu. La GRC de Fort St. John a avisé Worksafe BC et le service du coroner de la Colombie-Britannique de l’incident.

L’autoroute 97 a été immédiatement fermée complètement dans la région en raison de l’incendie et de la fumée dit le sergent. Chris Manseau, agent principal des relations avec les médias par intérim pour la GRC de la Colombie-Britannique BC Wildfire a été avisé que des broussailles adjacentes ont pris feu à la suite de cette collision et d’un incendie subséquent

L’autoroute 97 reste fermée et il n’y a pas de date prévue pour sa réouverture. DriveBC indique que la prochaine mise à jour est attendue à 18 heures, heure des Rocheuses.

Il est conseillé aux voyageurs qui traversent la région de planifier des itinéraires alternatifs et de rester en contact avec ceux qui pourraient anticiper leur arrivée, car beaucoup seront retardés en raison de cette collision. Cette zone est éloignée avec peu ou pas de service cellulaire, et il peut être difficile d’obtenir des informations sur leurs retards.

