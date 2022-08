La route de la vallée de la mort ensevelie sous les inondations fermée pour une autre semaine

PARC NATIONAL DE LA VALLÉE DE LA MORT, Californie (AP) – Une route principale menant au parc national de la Vallée de la mort restera fermée jusqu’à la semaine prochaine alors que les équipes nettoient après que des pluies record ont endommagé la chaussée et l’ont étouffée avec de la boue, des rochers et des débris.

Des inondations soudaines dans le parc la semaine dernière ont piégé des centaines de clients de l’hôtel et enseveli partiellement une soixantaine de voitures et de camions dans la boue. Aucun blessé n’a été signalé.

Le département des transports de Californie a déclaré qu’environ 30 miles (48 kilomètres) de la State Route 190 étaient partiellement ou entièrement ensevelis sous des débris et qu’environ 20 miles (32 kilomètres) avaient été dégagés.

Cependant, la route restera fermée au moins jusqu’au 17 août de Trona Wildrose Road / Panamint Valley Road à State Route 127 à Death Valley Junction, a déclaré Caltrans dans un communiqué.

«Alors que nos équipes continuent de retirer les débris. Ils ont trouvé plusieurs tronçons d’autoroute endommagés avec une perte complète d’accotement, des dommages à l’asphalte et une sous-cotation de la chaussée », a déclaré Ryan Dermody, directeur du district 9 de Caltrans.

Certains des débris collectés seront utilisés pour remplir les accotements de route érodés, a déclaré Caltrans.

Le parc situé près de la frontière entre la Californie et le Nevada compte plus de 1 000 miles (1 609 kilomètres) de routes sur 3,4 millions d’acres (1,3 million d’hectares).

Les pluies record de vendredi dernier ont déversé 1,46 pouces (3,71 centimètres) de pluie dans la région de Furnace Creek. C’est environ 75% de ce que la région reçoit généralement en un an, et c’est plus que jamais enregistré pour tout le mois d’août.

Depuis 1936, le seul jour avec plus de pluie a été le 15 avril 1988, lorsque 1,47 pouces (3,73 centimètres) sont tombés, ont déclaré les responsables du parc.

The Associated Press