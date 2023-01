La route 97 fermée entre Kamloops et Falkland

Un incident de véhicule a fermé l’autoroute 97 dans les deux sens, près de Kamloops et Falkland (DriveBC)

Toutes les voies ont été fermées sur l’autoroute 97 entre Kamloops et Falkland en raison d’un incident de véhicule vers 11 h 30.

Un tronçon de 0,9 kilomètre a été fermé, entre Duck Range Road et Monte Creek.

Selon DriveBC, des retards importants sont attendus.

Les équipes d’urgence sont déjà sur place, tandis qu’une déviation a été mise en place, par Barnhartvale Road.

