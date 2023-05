La route 631 ferme à nouveau alors que le feu de forêt se déplace à moins de 10 km de White River

L’autoroute entre White River et Hornepayne, en Ontario, a de nouveau été fermée alors que de grands incendies de forêt brûlent dans la région.

Wawa a allumé deux et trois incendies au cours du week-end, selon la province, il couvre plus de 100 hectares et est situé à six kilomètres à l’ouest de White River.

Wawa 3, quant à elle, s’est développée pour couvrir 4 700 hectares et se trouve à neuf kilomètres à l’est de White River. Plus tôt dans la journée, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts a signalé que Wawa 3 ne faisait que 800 hectares.

Les incendies ont entraîné une autre fermeture de la route 631 entre White River et Hornepayne mardi après-midi. C’était la deuxième fois que l’autoroute fermait cette semaine: elle a également été fermée lundi soir et rouverte peu avant midi mardi.

Il a été fermé à nouveau vers 14 heures mardi. Les responsables disent les dernières mises à jour sont affectés en Ontario 511 et sur le Flux de médias sociaux de la Police provinciale de l’Ontario.

« Essentiellement, il s’agit d’une question de sécurité », a déclaré Ashley Nickle, agente de la sécurité communautaire et des relations avec les médias pour Superior East OPP. « Si les automobilistes et les usagers de la route peuvent ou non utiliser la route en toute sécurité. »

« Dans ce cas, le feu n’est pas encore maîtrisé et il produit de grandes quantités de fumée, ce qui entraîne une visibilité quasi nulle. C’est donc une préoccupation », a déclaré Nickle. « La deuxième préoccupation est qu’à au moins un endroit, à un moment donné, le feu a été observé en train de traverser l’autoroute. »

« Si le feu saute d’avant en arrière sur l’autoroute, cela conduit évidemment à des conditions extrêmement dangereuses. »

La route 631 de White River à Hornepayne est fermée en raison d’un incendie de forêt causant des conditions extrêmement dangereuses dans la région, selon la Police provinciale de l’Ontario. (OPP Région du Nord-Est/Twitter)

Nickle a déclaré que toute personne voyageant dans la région devrait prendre certaines précautions.

« S’il s’agit d’un voyage non urgent, si c’est quelque chose qui peut être reprogrammé, nous recommandons aux gens de reprogrammer leurs projets de voyage », a-t-elle déclaré. « Nous ne savons pas combien de temps il faudra pour maîtriser cet incendie. Cela peut prendre des heures, cela peut être une question de jours. »

Plus tôt dans la journée, la police a mis en garde contre une visibilité réduite en raison de la fumée sur la route 17 au sud de White River, près de Depew River.

La route 17 reste ouverte, des agents sur les lieux surveillant la situation, selon la Police provinciale de l’Ontario.

Alors que l’autoroute rouvre, les deux incendies dans le district de Wawa continuent de brûler.

Les deux sont répertoriés comme non contrôlés par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario.

Kyle Hayward, spécialiste des communications et des relations avec les médias à la section de l’aviation, des feux de forêt et des services d’urgence du MRN, a déclaré que Wawa 3 est actuellement l’incendie prioritaire dans la région.

« Il se propage actuellement dans la direction nord-est et il est situé à environ neuf kilomètres à l’est de la ville de White River », a-t-il déclaré.

« Nous l’avons constamment aspergé d’un soutien aérien aérien », a déclaré Hayward. « Nous avons actuellement deux à trois équipages au sol, mais principalement grâce à un soutien aérien. »

« Nous cherchons à en quelque sorte contenir le feu, ainsi qu’à établir un périmètre autour de l’extérieur du feu. »

REGARDER | En savoir plus sur le comportement des feux de forêt : Pourquoi les incendies de forêt se comportent-ils comme ils le font ? Joshua Johnson, chercheur scientifique sur les incendies de forêt à Ressources naturelles Canada, explique à Shannon Scott de CBC North pourquoi les incendies de forêt se comportent comme ils le font.

Un autre incendie préoccupant est Chapleau 1, qui est en cours, mais qui se trouve « à proximité de la ville de Chapleau », a déclaré Hayward. « Nous y prêtons une attention particulière, en particulier avec le danger extrême pour la région du nord-est aujourd’hui. »

Le risque d’incendie dans la région du nord-ouest est également extrême dans la plupart des endroits, à l’exception de quelques poches de risque élevé, notamment dans les régions autour de Thunder Bay, Kenora et Dryden.