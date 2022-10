La route 3 reste ouverte après que le vent a forcé le feu de forêt du lac Heather sur la rivière Similkameen – Kelowna Capital News

Des vents violents ont poussé le feu de forêt du lac Heather à travers la ligne de confinement et au-dessus de la rivière Similkameen, lundi soir.

L’incendie, qui aurait été causé par la foudre, a repris le 21 août, cependant, BC Wildfire a construit des lignes de confinement et ne le considérait plus comme un incendie de forêt notable.

Environnement Canada a publié un bulletin météorologique spécial tard dimanche après qu’un front froid apportant des vents de 60 km/h ait été prévu pour l’intérieur de la Colombie-Britannique. Ces vents ont accru le comportement du feu de l’incendie de Heather Lake.

BC Wildfire Service répond et avait 22 membres du personnel sur les lieux à 20 h lundi, qui travaillent activement le long de la culasse de la ligne de feu.

L’autoroute 3 demeure ouverte et le ministère des Transports est sur place pour contrôler la circulation afin d’assurer la sécurité des pompiers et des signaleurs. Les conducteurs sont priés d’être prudents et concentrés lorsqu’ils se déplacent dans la zone.

Il n’y a aucune menace pour Manning Park Lodge ou la communauté d’Eastgate.

La dernière mise à jour sur la taille estimée de l’incendie signalée le 15 septembre a placé l’incendie de Heather Lake à plus de 10 900 hectares.

