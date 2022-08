La route 23 du chemin Stevenson à Ottawa à l’US 52 sera en construction jusqu’à la fin de l’automne – Shaw Local

La construction sur la route 23 du chemin Stevenson à Ottawa à l’US 52 débutera le lundi 15 août.

Les plans sont de fraiser et de refaire la surface de plus de six milles de la route 23 et d’inclure des mises à niveau des feux de circulation et des garde-corps et des améliorations du drainage.

La circulation sera contrôlée par des signaleurs en présence de travailleurs. L’accès aux entreprises et aux résidences sera ouvert, mais il pourrait y avoir des fermetures périodiques de rues latérales pendant de courtes périodes au cours du projet de 4,8 millions de dollars, qui devrait être achevé d’ici la fin de l’automne, a déclaré le ministère des Transports de l’Illinois.

Les automobilistes peuvent s’attendre à des retards et doivent prévoir du temps supplémentaire pour les déplacements dans la région. Utilisez des itinéraires alternatifs si possible. Les conducteurs doivent faire attention aux conditions changeantes, rester vigilants et limiter la vitesse dans les zones de construction.

Pour les mises à jour IDOT District 3 sur Twitter, suivez @IDOTDistrict3, ou allez à www.gettingaroundillinois.com pour plus de détails sur la construction à l’échelle de l’État.