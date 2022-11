La route 1 se prépare à une tempête de neige autour de Revelstoke

Météo Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour la région de l’est de la Colombie, en particulier pour la route 1 entre Eagle Pass et Rogers Pass.

Environnement Canada affirme qu’un puissant «système frontal du Pacifique» sera à blâmer pour les vents violents et les fortes chutes de neige attendues ce soir (26 novembre) près de Revelstoke. Dès la fin de l’après-midi, la région pourrait voir jusqu’à 25 centimètres de neige tomber jusqu’à dimanche matin. La neige mélangée aux vents pourrait rendre les conditions de conduite dangereuses, incitant Environnement Canada à émettre un avertissement.

Les conditions de tempête devant se terminer dimanche matin, Environnement Canada a averti que les personnes effectuant des déplacements non essentiels devraient envisager de reporter jusqu’après la tempête.

Les chutes de neige devraient être les plus fortes sur le connecteur Okanagan après minuit, lorsque la région pourrait voir jusqu’à 15 centimètres.

La neige sera exacerbée par des vents violents d’ouest avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h, ce qui pourrait causer des problèmes de visibilité.

Ceux qui ont des déplacements essentiels qu’ils ne peuvent pas reporter peuvent consulter DriveBC pour connaître les conditions routières à jour au moment où la tempête frappe. Environnement Canada a également averti de redoubler de prudence dans les zones de haute altitude où tous les dangers peuvent être encore accrus.

Pour en savoir plus sur l’avertissement, visitez le site Web d’Environnement Canada.

@ZacharyDelaney

zach.delaney@revelstokereview.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

GoldenRevelstoketempête de neigeautoroute transcanadienne