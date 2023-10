La roupie pakistanaise passe d’un plus bas historique au taux de change le plus performant au monde

La roupie pakistanaise a rebondi d’un plus bas historique pour devenir la monnaie la plus performante au monde – et il reste encore de la place pour se renforcer, estiment les analystes.

La monnaie a chuté à un niveau record de 307 roupies par rapport au billet vert début septembre, selon les données du LSEG.

Depuis, elle a gagné plus de 8 % pour s’échanger à 275 par rapport au dollar, marquant le rebond le plus fort parmi les autres devises et les dépassant pour devenir la plus performante du mois dernier.

Cela était dû en grande partie à la répression gouvernementale contre un commerce illicite de dollars largement répandu.

« La roupie pakistanaise a été la plus performante au monde ce mois-ci, la répression gouvernementale contre le commerce illégal du dollar ayant contribué à renverser sa fortune », a déclaré HDFC Securities dans un communiqué. rapport récent.