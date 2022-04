La Roumanie se prépare à accueillir 300 000 réfugiés en une seule journée, craignant le pire à venir en Ukraine

Eszter Zombory-Balogh a ouvert sa maison familiale à trois familles de réfugiés ukrainiens. Barbara Palágyi / 168.hu

La Roumanie est la deuxième derrière la Pologne pour le nombre de réfugiés ukrainiens qui ont traversé sa frontière.

Plus de 740 000 réfugiés ont fui vers la Roumanie, mais les autorités craignent que beaucoup d’autres ne viennent.

Les autorités ont déclaré à Insider que la Roumanie était prête à accepter jusqu’à 300 000 réfugiés en une seule journée.

BUCAREST, Roumanie – La Russie est en retrait, sa tentative d’opération de changement de régime de deux jours en Ukraine s’est transformée en une guerre écrasante de deux mois face à une résistance locale féroce. Au lieu de conquérir Kiev, le président russe Vladimir Poutine est publiquement déterminé à consolider le contrôle de Moscou sur la région du Donbass. Mais en Roumanie voisine, où plus de 740 000 Ukrainiens ont déjà fui, les autorités estiment que le pire est peut-être encore à venir.

« Nous nous préparons toujours à une vague plus importante à venir », a déclaré Madalina Turza, assistante du Premier ministre roumain et coordinatrice des efforts d’aide humanitaire du pays, dans une interview à son bureau du palais Victoria. « L’information provenant à la fois des médias et des canaux institutionnels est que l’Ukraine est toujours attaquée et que Poutine pousse très fort pour obtenir Odessa. Et Odessa est très proche de la Roumanie. »

Même la seule menace que les forces russes pourraient avancer sur Odessa, une ville portuaire de la mer Noire avec une population d’avant-guerre de près d’un million de personnes, a poussé des milliers d’habitants à fuir vers la frontière. La station balnéaire roumaine de Neptun, par exemple, accueille désormais des centaines d’enfants d’un orphelinat juif qui a décidé d’évacuer le mois dernier.

À ce jour, seule la Pologne a accueilli plus de réfugiés ukrainiens que la Roumanie. Mais un effort concerté de la Russie pour prendre Odessa – ou une nouvelle poussée pour Kiev – ferait passer le flux actuel de réfugiés pour un simple filet.

« Nous sommes préparés à un afflux de 300 000 réfugiés – en un jour », a déclaré Turza, avec les responsables de la santé disent à Insider ils sont également prêts à accepter des milliers de victimes de guerre.

Ce n’est pas seulement la simple proximité qui pourrait conduire une future vague de réfugiés en Roumanie. D’une part, il est moins compliqué d’entrer dans le pays que de traverser en Pologne. L’écrasante majorité des Ukrainiens sont entrés en tant que touristes, épargnés par les longues files d’attente parfois observées à la frontière avec d’autres pays voisins où ils sont tenus de s’enregistrer en tant que déplacés.

Pourquoi les Ukrainiens se tournent vers la Roumanie

Yuliya Yurchenko vit actuellement avec ses parents à Vinnytsia, en Ukraine, à environ 240 km au sud-ouest de Kiev. « Nous avons un plan de ce que nous allons faire si les choses démarrent, nous avons quelques voitures – moi et deux autres groupes d’amis – et nous conduirions simplement jusqu’à la frontière roumaine, selon l’endroit où les choses seront venant, évidemment », a-t-elle déclaré à Insider.

« Principalement parce que les points de contrôle sont beaucoup plus rapides à franchir », a expliqué Yurchenko, un fait qui compte lorsque vous voyagez avec un parent fragile. « Les files d’attente sont plus petites. C’est juste plus rapide. »

Turza a déclaré que ce n’était pas un heureux accident mais une décision consciente de la Roumanie de faciliter la vie de ceux qui fuyaient une guerre qui a tué plus de 2 000 civils, selon l’ONUet blessé plus de 2 800 personnes.

« Nous avons estimé que c’était un peu inhumain de les garder avec des enfants dans les bras, avec tout ce qui devenait fou, de les garder à la frontière », a-t-elle déclaré.

La politique a un coût bureaucratique. Les Ukrainiens qui séjournent en Roumanie doivent ensuite demander l’asile ou s’enregistrer comme personnes déplacées ; en Pologne, en revanche, ce processus a lieu au point d’entrée. Cela signifie que des efforts doivent être faits pour les trouver et les enregistrer plus tard, et il peut être plus difficile pour Bucarest de recevoir une compensation de l’Europe pour son aide humanitaire.

Mais Turza a dit que c’était un coût qui valait la peine d’être payé. Les Roumains aussi ont connu le communisme et l’occupation russe, c’est-à-dire que le sort des Ukrainiens n’est pas étranger, la sympathie n’est pas difficile à rassembler.

« Imaginez qu’un jour votre voisin, une bombe traverse sa maison et écrase sa famille. C’est très proche de vous. Ce n’est pas seulement quelque chose que vous voyez à la télévision », a-t-elle déclaré.

Les autorités roumaines insistent sur le fait qu’elles peuvent gérer un afflux de réfugiés et qu’elles sont prêtes à le faire. Les Ukrainiens bénéficient du même accès aux soins de santé gratuits que les citoyens, le gouvernement fournissant également des logements à court terme – via des hôtels et des Roumains faisant du bénévolat dans leurs maisons – ainsi que l’éducation et le placement.

La traite des êtres humains et la frontière



La Roumanie est l’un des principaux pays d’origine des victimes de la traite en Europe. Mais Turza, qui dirige également le département gouvernemental chargé de lutter contre la traite des êtres humains, a déclaré qu’elle était convaincue que le soutien du gouvernement aux réfugiés empêcherait les Ukrainiens – principalement des femmes et des enfants – d’être manipulés dans le commerce du sexe ou d’autres formes d’exploitation à l’étranger.

À la frontière, a-t-elle dit, la police a été formée pour repérer les signes de traite et s’assurer que les enfants arrivent avec des adultes qui ont effectivement un lien établi avec eux. Plus de 100 000 enfants ukrainiens étaient orphelins avant la guerre, et en une semaine ce mois-ci, plus de 500 enfants sont entrés en Roumanie sans parent.

Turza dit qu’aucun cas de trafic n’a été détecté.

Iana Matei, fondatrice de l’organisation anti-traite Reaching Out Romania, qui gère le seul refuge du pays pour les femmes qui ont été contraintes de se joindre au commerce du sexe, a déclaré à Insider que c’est strictement vrai : il n’y a eu aucun rapport confirmé de victimes de la traite parmi celles-ci. Et elle a critiqué des articles dans les médias internationaux suggérant que les trafiquants rôdaient pour les victimes à la frontière elle-même, affirmant que c’était pour certaines organisations à but non lucratif « une façon honteuse de collecter des fonds ».

Le problème est réel, cependant – la Roumanie est l’un des principaux pays sources de personnes victimes de la traite à travers l’Europe. C’est juste que, explique-t-elle, pour les réfugiés, « ce que j’ai trouvé jusqu’à présent, c’est qu’ils sont recrutés en Ukraine ». Pour eux, comme pour la plupart des réfugiés, la Roumanie n’est qu’une étape sur le chemin de leur destination finale.

Une femme rencontrée par des volontaires, que Matei soupçonne d’avoir été ciblée sur les réseaux sociaux, « disait qu’elle voulait se retrouver aux États-Unis, mais uniquement via le Mexique – cela n’avait aucun sens. Et nous n’avons pas pu la convaincre parce que elle n’arrêtait pas de dire qu’il y avait une organisation au Mexique qui organiserait le transport pour elle et sa fille. Elle avait 35 ans. La fille avait 14 ans. Parfaits, tous les deux, pour les trafiquants », a-t-elle déclaré.

Ce sont des cas comme celui-là, a déclaré Matei, qui passent entre les mailles du filet. Les autorités ne passent tout simplement pas assez de temps avec chaque réfugié pour repérer tous les signes révélateurs de quelqu’un qui a été trompé ou manipulé. Au lieu d’un jugement instantané de la police des frontières, elle aimerait voir tous les cas suspects – quand il y a même un soupçon d’histoire qui ne s’additionne pas – renvoyés pour un examen plus approfondi par des organisations à but non lucratif.

« Nous n’avons pas cela », a déclaré Matei. « J’y suis allé et je leur ai dit que nous en avions besoin. Ils ne l’ont pas mis en place. »

Réfugiés handicapés



Turza a reconnu que, malgré l’absence de cas confirmés par les autorités, la traite reste une préoccupation.

« C’est une compréhension européenne commune de l’exploitation des réfugiés ukrainiens », avec des mesures à l’échelle du continent pour l’empêcher. « Vous devez avoir la demande pour avoir l’offre », a-t-elle soutenu.

Une préoccupation encore plus grande pour Turza est que les Roumains se lasseront et ressentiront du ressentiment à l’égard des services fournis aux réfugiés. Bien que relativement petits ici, les démagogues d’extrême droite pourraient, par exemple, exploiter le fait que la Roumanie n’a pas assez de logements sociaux pour les citoyens roumains qui en ont besoin, beaucoup moins, selon eux, que les Ukrainiens.

Elle craint également qu’une future vague de réfugiés puisse inclure des populations ayant des besoins encore plus importants, au-delà de ce que la Roumanie est capable de fournir.

« Je suis très préoccupée par les groupes vulnérables – par les personnes handicapées », a déclaré Turza, en particulier en tant que mère d’un enfant trisomique qui, avant d’entrer au gouvernement en 2019, était connue à l’échelle nationale comme une militante des droits des personnes handicapées. « Je connais très bien le système », a-t-elle dit, « et je crains que dans le cas d’un scénario avec des milliers de personnes handicapées, des institutions ukrainiennes entrant en Roumanie, nous ne puissions pas assurer une protection digne ici. »

Il est possible que les faiblesses de la Roumanie exposées par l’afflux de personnes dans le besoin stimulent un changement qui profite à tous ceux qui y résident. Il est également possible que le fardeau d’accueillir des dizaines de milliers de non-citoyens nécessitera des sacrifices.

Pour l’instant, au moins, les responsables ici sont catégoriques sur le fait qu’ils restent déterminés à aider leurs voisins en cas de besoin.

« Je pense que nous devons être humains, avant tout », a déclaré Turza. « En fin de compte, l’histoire ne s’écrit pas avec de l’argent, mais elle s’écrit avec des valeurs. »