La Roumanie rappelle son émissaire au Kenya pour un commentaire raciste

La Roumanie a rappelé son ambassadeur au Kenya pour ses commentaires racistes lors d’une réunion à Nairobi où il a comparé des singes à des diplomates africains, selon des informations.

Dragos Viorel Tigau se trouvait dans un bâtiment de l’ONU dans la capitale kényane le 26 avril lorsqu’il aurait déclaré « le groupe africain nous a rejoint » après avoir aperçu un singe par la fenêtre de la salle de conférence.

Il a été rapporté samedi que le ministère roumain des Affaires étrangères avait rappelé M. Tigau après avoir reçu des plaintes concernant les commentaires racistes à la suite de la réunion.

M. Tigau aurait fait la remarque raciste avant l’arrivée des diplomates africains pour la réunion, mais plusieurs personnes présentes ont trouvé son commentaire insensible et irrespectueux, a rapporté le Kenyan Foreign Policy.

Le ministère roumain des Affaires étrangères a déclaré n’avoir été informé de l’incident que récemment et a rappelé M. Tigau dès qu’il l’a découvert et a présenté des excuses.

« Nous regrettons profondément cette situation et présentons nos excuses à tous ceux qui ont été touchés et rejetons et condamnons fermement tout comportement et toute attitude incompatible avec le respect mutuel. »

Il a ajouté que les comportements ou commentaires racistes étaient « absolument inacceptables ».

Plusieurs autres ont trouvé l’incident honteux et ont dit qu’ils étaient consternés par la remarque de l’envoyé roumain.

Le diplomate kenyan Macharia Kamau a tweeté qu’il était « consterné » et « dégoûté » par les propos de l’ambassadeur de Roumanie à Nairobi « lors de la réunion du groupe d’Europe de l’Est ».

Il a ajouté: « La honte totale tente de dissimuler cette honte. Ce [is] intolérable et inacceptable à tout âge, encore moins [the] 21 siècle à Nairobi !

Il a également été signalé que les diplomates africains avaient demandé des éclaircissements à M. Tigau et au ministère kenyan des affaires étrangères.

Le gardien a rapporté que l’ambassadeur sud-soudanais au Kenya, Chol Ajongo, avait écrit au directeur général de l’Office des Nations unies le 31 mai et exprimé son étonnement et son dégoût face aux « remarques désobligeantes et inacceptables » de M. Tagau.

M. Ajongo était le doyen par intérim du groupe Afrique pour la réunion du 26 avril. Il a ensuite été remercié par beaucoup pour « avoir tenu bon en tant que président du groupe de diplomates africains ».

Il a également exigé des excuses personnelles publiques claires de la part de l’ambassadeur. La lettre au directeur général aurait également indiqué que le groupe africain n’était « pas prêt à participer aux mêmes espaces » que M. Tigau.

Un utilisateur de Twitter a écrit : « J’espère que la #Roumanie et d’autres pays européens tireront des leçons de ces propos. Nous ne pouvons plus tolérer l’ignorance. Il est temps que nous nous tenions debout en tant que nations africaines.

Les rapports ont également dit que M. Tigau a depuis « présenté ses excuses, y compris par écrit », selon le ministère roumain des Affaires étrangères. Le ministère a également espéré « que l’incident n’affectera pas les relations avec les pays du continent africain ».